Veja times classificados e como será o sorteio do playoff e das oitavas da Sul-Americana

A rodada seis da Copa Sul-Americana acabou nesta quinta-feira e marcou o encerramento da fase de grupos do torneio. Entre os brasileiros, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza conseguiram avançar diretamente para as oitavas de final. Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino ainda têm mais uma chance de chegar à próxima fase, mas vão precisar disputar o playoff com uma equipe terceira colocada na Libertadores.

Ainda falta a definição do grupo C, que tem Inter, Belgrano, Real Tomayapo e Delfín. O time gaúcho teve partidas adiadas por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e os dois duelos restantes foram remarcados para 4 e 8 de junho.

Independiente del Valle, Rosario Central e Cerro Porteño são alguns dos clubes que não avançaram na principal competição continental e agora lutam por vaga na Sul-Americana. Assim como ocorreu com o Inter, o Grêmio teve partidas adiadas, portanto, o grupo C da Libertadores também não tem definição até o momento. Veja, a seguir, os times que vão disputar a repescagem e os classificados de forma direta ao mata-mata.

Classificados na sul-americana:

Independiente Medellín – 13 pontos (1º do Grupo A)

Cruzeiro – 12 pontos (1º do Grupo B)

1º do Grupo C

Fortaleza – 13 pontos (1º do Grupo D)

Sportivo Ameliano – 13 pontos (1º do Grupo E)

Corinthians – 13 pontos (1º do Grupo F)

Lanús – 13 pontos (1º do Grupo G)

Racing – 15 pontos (1º do Grupo H)

Vice-líderes dos grupos da Sul-Americana (playoff):

Always Ready – 11 pontos (2º do Grupo A)

Universidad Católica – 11 pontos (2º do Grupo B)

2º do Grupo C

Boca Juniors – 11 pontos (2º do Grupo D)

Athletico-PR – 12 pontos (2º do Grupo E)

Racing-URU – 11 pontos (2º do Grupo F)

Cuiabá – 12 pontos (2º do Grupo G)

Red Bull Bragantino – 13 pontos (2º do Grupo H)

Terceiros colocados nos grupos da Libertadores (playoff):

Cerro Porteño – 6 pontos (3º do Grupo A)

Barcelona de Guayaquil – 6 pontos (3º do Grupo B)

3º do Grupo C

LDU – 7 pontos (3º do Grupo D)

Palestino – 7 pontos (3º do Grupo E)

Independiente del Valle – 7 pontos (3º do Grupo F)

Rosario Central – 7 pontos (3º do Grupo G)

Libertad – 4 pontos (3º do Grupo H)

Os times líderes das chaves da Sul-Americana estarão no pote 1, e o sorteio será dos cruzamentos, visto que ainda não se sabe quais serão as demais equipes a compor as oitavas. A repescagem funciona da seguinte forma: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores e assim por diante.

No momento, um dos duelos seria Red Bull Bragantino (melhor vice-líder da Sul-Americana) contra o Barcelona de Guayaquil (pior terceiro colocado na Libertadores). Dessa forma, a Conmebol vai sortear um clube que estará no pote 1 e, no pote seguinte, um dos jogos do playoff.

Exemplo: o Corinthians é sorteado no pote 1; no pote 2, a entidade sorteia o Jogo A dos playoffs (que pode ser Bragantino x Barcelona-EQU). Assim, na simulação, o time alvinegro vai enfrentar o vencedor do duelo entre os comandados por Pedro Caixinha e o clube equatoriano nas oitavas.

O sorteio para a definição dos confrontos será no dia 3 de junho, segunda-feira, em Luque, no Paraguai, a partir de 13h (horário de Brasília). O evento também define o chaveamento da Sul-Americana até a grande decisão, marcada para o dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai.

Os jogos dos playoffs serão realizados em partidas de ida e volta nas semanas dos dias 17 e 24 de julho. As oitavas do torneio estão previstas para as semanas do dia 14 e 21 de agosto.