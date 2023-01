Veja os destaques da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Jovens jogadores de 127 equipes da Copa São Paulo de Futebol Júnior buscam o sonho de se tornarem grandes nomes do esporte no futuro. Na primeira rodada da Copinha, alguns deles já começaram a se destacar.

Apontado como uma das principais promessas do Santos, o atacante Deivid balançou a rede já na estreia. Ele aproveitou erro da zaga do São Raimundo-RR e comemorou o gol homenageando o Rei Pelé com um soco no ar. Citado por veículos internacionais como uma das grandes promessas do futebol, o jovem de 17 anos tem multa rescisória de R$ 100 milhões com o Santos.

O Corinthians goleou o Zumbi-AL por 4 a 0 e fez uma bela jogada no segundo gol com a participação de duas ótimas promessas. Guilherme Biro iniciou a jogada e o atacante Pedro mostrou faro de gol para empurrar a bola para a rede. Biro foi convocado para representar a seleção no Sul-Americano Sub-20.

O meia Luís Guilherme, do Palmeiras, que também estará na competição com a delegação brasileira, foi outro a se destacar na primeira rodada da Copinha. Ele fez ótima jogada individual no primeiro tempo da vitória sobre a Juazeirense e deu a assistência para o primeiro gol do time.

Com 127 times em campo na primeira rodada, foram vários os destaques individuais, contando com Isaac, do Fluminense, Rhuan Gabriel, do Cruzeiro, Vitor Sapata, do Botafogo, Renan Viana e Chiqueti, do Athletico-PR, dentre outros.

Os dois primeiros colocados de cada grupo da Copinha avançam para a fase eliminatória, que será disputada em jogo único. Quem chegar à final, em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, passará por sete etapas. Novamente sem poder contar com o Estádio do Pacaembu, que está concedido à iniciativa privada e passa por profunda reforma, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definirá apenas às vésperas da decisão o palco da decisão.

Confira a lista completa dos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017)

Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019)

Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

Nacional – 2 títulos (1972 e 1988)

Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982)

Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002)

América-SP – 1 título (2006)

América-MG – 1 título (1996)

Cruzeiro – 1 título (2007)

Figueirense – 1 título (2008)

Guarani – 1 título – (1994)

Juventus – 1 títulos (1985)

Marília – 1 título (1979)

Palmeiras – 1 título (2022)

Paulista de Jundiaí – 1 título (1997)

Roma Barueri – 1 título (2001)

Santo André – 1 título (2003)

Vasco – 1 título (1992)