Veja a projeção dos potes para os sorteios das fases iniciais da Libertadores

Com a divulgação nesta sexta-feira do ranking da Conmebol para a temporada 2023, já é possível projetar os potes para o sorteio da Copa Libertadores 2023. O evento que define os confrontos das fases prévias acontece na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro, às 12h (horário de Brasília).

No sorteio da próxima semana, os brasileiros Atlético-MG e Fortaleza já conhecerão seus adversários da etapa preliminar. São três fases antes do início dos grupos. Os clubes alvinegro e tricolor precisarão derrubar dois adversários para chegar à sonhada fase de grupos.

Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Athletico-PR e Internacional terão de esperar até março para saber o caminho que irão percorrer. Mesmo assim, os torcedores podem imaginar qual o grupo ideal e secar o adversário que não querem encarar de jeito nenhum.

Confira a projeção de distribuição de potes por fase da Libertadores 2023:

1ª FASE PRELIMINAR

Pote 1

Nacional (Paraguai)

El Nacional (Equador)

Zamora (Venezuela)

Pote 2

Sport Huancayo (Peru)

Nacional Potosí (Bolívia)

Boston River (Uruguai)

Nesta fase, seis equipes de Paraguai, Equador, Venezuela, Peru, Bolívia e Uruguai se enfrentam para definir mais três integrantes da segunda fase prévia, da qual participam Fortaleza e Atlético-MG.

2ª FASE PRELIMINAR

Pote 1

Atlético-MG

Cerro Porteño (Paraguai)

Sporting Cristal (Peru)

Independiente Medellín (Colômbia)

Millonarios (Colômbia)

Huracán (Argentina)

Always Ready (Bolívia)

Fortaleza

Pote 2

Universidad Católica (Equador)

Carabobo (Venezuela)

Magallanes (Chile)

Deportivo Maldonado (Uruguai)

Curicó Unido (Chile)

3 equipes da 1ª fase preliminar

As 16 equipes participantes desta fase se enfrentam em jogos de ida e volta para definir oito classificados para a etapa seguinte. No momento do sorteio já será conhecido o trajeto completo, incluindo todas as fases preliminares.

As quatro equipes que passarem da terceira fase devem ser alocadas diretamente no Pote 4 do sorteio da fase de grupos. Neste caso, nas últimas edições, não houve restrição de duelos entre equipes do mesmo país. O Flamengo, por ser o atual campeão, fica no Grupo A.

FASE DE GRUPOS

Pote 1

Flamengo (Grupo A)

River Plate (Argentina)

Palmeiras

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Athletico-PR

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)

Pote 2

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Racing (Argentina)

Corinthians

Colo-Colo (Chile)

Fluminense

Pote 3

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)

Pote 4

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

4 equipes classificadas da 3ª fase preliminar

Um possível grupo da morte pode ter a presença de Palmeiras, Racing, The Strongest e Atlético-MG. Outra possibilidade é uma chave com River Plate, Corinthians, Bolívar e Cerro Porteño. O sorteio da fase de grupos ocorre apenas em março de 2023, sem data assegurada.

Os jogos da primeira fase preliminar serão disputados nas semanas de 8 e 15 de fevereiro. Depois, os da segunda fase acontecerão nas semanas dos dias 22 de fevereiro e 1º de março. A terceira etapa da fase preliminar terá partidas nas semanas de 8 e 15 de março. A fase de grupos só começa em 4 de abril.