Veiga pede Palmeiras ‘consistente’ para eliminar Atlético-MG na Libertadores

Após não viajar para o Rio, onde o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no sábado, o meia Raphael Veiga voltará a campo na quarta-feira, no Allianz Parque, para ajudar o time alviverde na missão de eliminar o Atlético-MG e avançar às quartas de final da Libertadores. Descansado, o jogador de 28 anos espera que a equipe comandada por Abel Ferreira demonstre consistência e esqueça a vitória por 1 a 0 conquistada em Belo Horizonte, no jogo de ida.

“O ideal é não pensar na vantagem, é fazermos o nosso jogo sólido e consistente durante os 90 minutos. O maior compromisso é conosco mesmo, é fazer o nosso melhor e sair de campo com a sensação de que fizemos tudo o que podíamos fazer para conseguir a vitória”, afirmou o meio-campista.

“Foi uma vitória importante lá. O Atlético-MG é uma equipe muito intensa, que compete muito. Foi um jogo difícil, fizemos um bom resultado e temos uma vantagem mínima de um gol. A gente tem de entrar em campo agora dando o nosso melhor, como a gente sempre fez. A atmosfera vai estar a nosso favor e, no final do jogo, quem sabe, a gente possa usar essa vantagem e possa se classificar”, completou.

O resultado do primeiro duelo não trouxe tanta tranquilidade ao treinador Abel Ferreira, tanto que, além de Veiga, o português também preservou Piquerez, Zé Rafael e Dudu da viagem para a capital carioca no final de semana. Os demais titulares viajaram, mas apenas Weverton e Gustavo Gómez começaram jogando no Maracanã.

“Às vezes, a gente vem de uma sequência grande de jogos e alguma dorzinha aqui ou ali pode ser tratada”, disse Veiga. “É muito importante chegar 100% a um jogo, e foi bom também porque jogadores que não vinham atuando tanto tiveram oportunidade contra o Fluminense e, quando entrarem, poderão ajudar a gente também”, completou.

Para o meia, o apoio da torcida será tão importante quanto o retorno dos titulares. “A nossa torcida faz uma festa incrível, que, realmente, quem está no jogo sente. Espero que quarta-feira eles nos apoiem, cantem, porque, para os nossos adversários, fica mais difícil. Essa parte, que é do nosso torcedor, é também fundamental para ganharmos o jogo”, afirmou.

O Palmeiras avança para as quartas de final mesmo se empatar no Allianz, nesta quarta. A eliminação no tempo regulamentar só vem em caso de derrota por dois ou mais gols de diferença. Caso o Atlético vença por vantagem de um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.