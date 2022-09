Veiga passa por cirurgia e deve desfalcar o Palmeiras pelo restante da temporada

O Palmeiras informou momentos antes do início do jogo com o Juventude, neste sábado, que Raphael Veiga passou por uma artroscopia no tornozelo direito e não tem data de retorno prevista.

O meia se lesionou durante o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. Durante uma disputa de bola, Raphael Veiga acabou sofrendo uma entorse e precisou deixar o campo. Logo que saiu de campo, o atleta já começou tratamento com gelo.

A princípio, não estava prevista a cirurgia para corrigir o dano causado pela entorse. No entanto, o Núcleo de Saúde e Performance optou por fazer a artroscopia para a plena recuperação do jogador.

Como de praxe, o Palmeiras não informa o tempo previsto de recuperação para a lesão, mas é improvável que Raphael Veiga volte a atuar em 2022. Com isso, ele também anula as possibilidades de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Por causa da lesão, Veiga ficou fora do jogo de volta da Libertadores, em que o Palmeiras acabou eliminado, e do jogo com o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.

Raphael Veiga fez um ótimo primeiro semestre pelo Palmeiras e, por isso, ganhou apoio para ser convocado pela seleção brasileira. No entanto, Tite o deixou fora da lista. Desde então, o meia não conseguiu voltar ao mesmo nível.