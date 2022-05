Veiga faz hat-trick e se torna maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores

O primeiro hat-trick da carreira de Raphael Veiga fez o meio-campista se transformar no maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. O atleta, em momento memorável, superou Rony com três gols marcados na goleada por 5 a 0 diante do Independiente Petrolero e ostenta agora 14 gols na competição continental.

“Fico feliz pelo primeiro hat-trick na carreira, pela vitória e pela equipe, que está conseguindo boas vitórias”, celebrou Veiga, contente com mais uma goleada palmeirense na Libertadores, a terceira em quatro jogos. “Importante também o saldo, porque um dos nossos objetivos é buscar a primeira colocação geral”, lembrou o jogador.

Veiga brilhou com três gols, o último deles um chute magistral que morreu no ângulo esquerdo. O primeiro saiu em cobrança de pênalti e o segundo foi fácil. Só teve o trabalho de empurrar para as redes após passe de Dudu.

O Palmeiras avançou ao mata-mata pela sexta vez consecutiva e já assegurou também a liderança do Grupo A. Como Veiga mencionou, o saldo é largo. O time marcou impressionantes 20 gols em quatro partidas no torneio e tem o melhor ataque. A equipe joga seus dois compromissos que restam, contra Emelec e Deportivo Táchira, ambos em casa, de olho em obter a melhor campanha da fase de grupos.

A noite foi especial para Raphael Veiga e também para o Palmeiras. Dono de uma série de recordes na Libertadores, o clube, o mais copeiro entre os brasileiros, passou o Cerro Porteño (409) e, com 412 gols no torneio, tornou-se o sexto time que mais vezes balançou as redes na história do torneio.