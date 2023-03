Vasco vence Bangu e tem vantagem nas semifinais do Carioca contra o Flamengo

O Vasco vai decidir as semifinais do Campeonato Carioca diante do Flamengo e com a vantagem do empate na soma agregada de pontos e gols. Serão dois jogos, o primeiro no Maracanã, e o segundo em São Januário. O cruzmaltino garantiu a vice-liderança da Taça Guanabara ao vencer por 2 a 0 o Bangu, nesta quinta-feira à noite, em São Januário, no Rio de Janeiro no fechamento da 11ª rodada.

Já classificado, o Vasco entrou em campo já sabendo o que precisava fazer para ter a vantagem nas semifinais. Ao ganhar por 2 a 0 igualou-se ao Flamengo em pontos (23), vitórias (7) e superou o rival no saldo de gols: 14 a 13. O Bangu terminou em nono lugar, com 12 pontos, ficando fora da Taça Rio que vai reunir os times da quinta até a oitava posições.

Na outra semifinal, o Fluminense, campeão da Taça Guanabara com 25 pontos, vai ter a vantagem diante do Volta Redonda, que terminou em quarto lugar, com 20 pontos. A Federação Carioca reservou duas datas para os jogos de ida: domingo (12) e segunda-feira (13).

O técnico Maurício Barbieri optou por poupar dois titulares da defesa que estão pendurados com dois cartões amarelos: o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Lucas Piton. Em seus lugares entraram, respectivamente, Anderson Conceição e Paulo Victor.

Com a torcida fazendo festa nas arquibancadas, o Vasco foi para cima do Bangu e abriu o placar aos quatro minutos num lance até certo ponto bizarro. Paulo Victor cobrou arremesso lateral, a bola quicou e depois o zagueiro Carlos Eduardo, do Bangu, deu outro toque na bola quer. O atacante Gabriel Pec apareceu por trás da marcação e testou com força para as redes.

Este gol rápido deu a impressão de que a noite seria de muitos gols. Mas, aos poucos, o Bangu equilibrou as ações e soube tirar proveito da falta de atenção na marcação e, algum desentrosamento da defesa. Tanto que chegou ao ataque com perigo em três chances, em chutes de Gabriel Saulo, aos 21, Luis Felipe, aos 23 e num chute de primeira de Gabryel Martins aos 35 minutos. Todas finalizações acabaram em boas defesas do goleiro Léo Jardim.

Maurício Barbieri, aos gritos, organizou o posicionamento do meio-campo e o Vasco dominou os últimos minutos quando teve três chances claras para ampliar o placar. Aos 39 minutos, Campasso cabeceou à queima roupa e o goleiro Matheus Santillo espalmou no meio do gol.

Aos 42 minutos, Alex Teixeira perdeu um pênalti ao chutar fraco do lado direito, facilitando para que Matheus Santillo espalmasse para o lado. A falta aconteceu na beirada da área, num lance infantil de Luis Felipe, que perdeu a bola e depois puxou com o braço Paulo Victor.

A torcida continuava soltando seu grito de guerra, mas o segundo tempo começou com o Vasco ainda não se acertando em campo. O Bangu se aproveitou disso, ganhou espaço e passou a finalizar, mesmo que de longa distância.

A melhor chance de empate surgiu aos 29 minutos, quando Gabryel Martins soltou a bomba e Léo Jardim defendeu parcialmente com a mão esquerda. A bola subiu, tocou em cima do travessão e caiu atrás na rede. A torcida protestou e cobrou o time no grito: “Ô Vasco, vamos jogar…”

No lance seguinte, porém, o Bangu perdeu Adsson expulso após cometer falta feia em cima de Nenê. O volante do Bangu já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo.

Como o Bangu dando espaços na marcação, o Vasco tece chances nos contra-ataques. A principal chance surgiu aos 38 minutos, quando Pedro Raul apareceu na frente do goleiro, tentou marcar com leve toque de cobertura, mas Matheus Santillo salvou em dois tempos.

O alívio em campo e nas arquibancadas, só aconteceu aos 46 minutos quando saiu o segundo gol. Nenê cobrou escanteio em curva e Pedro Raul, na primeira trave, desviou de cabeça para as redes: 2 a 0. Fim de jogo, cruzmaltinos em festa.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BANGU

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Anderson Conceição (Zé Vitor) e Paulo Victor; Rodrigo, Andrey Santos (Marlon Gomes) e Jair (Barros); Gabriel Pec (Figueiredo), Pedro Raul e Alex Teixeira (Nenê). Técnico: Maurício Barbieri.

BANGU – Matheus Santillo; Gabriel Saulo (Renê Júnior), Carlos Eduardo, Patrick (Renatinho) e Gabriel Feliciano; Adsson, Guilherme Liberato (Kevin), Samuel (Rochinha) e Edinho; Luis Felipe (João Victor) e Gabryel Martins. Técnico: Felipe Maestro.

GOLS – Gabriel Pec, aos quatro minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Tarcizo Pinheiro Caetano

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pec e Barros (Vasco). Guilherme Liberato e Adsson (Bangu).

CARTÃO VERMELHO – Adsson (Bangu)

RENDA – R$ 642.431,00

PÚBLICO – 17.011 pagantes (17.712 total)

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).