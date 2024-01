Esporte Vasco sofre gol no fim e inicia a Copinha com empate contra o Macapá-AP

O Vasco foi surpreendido e estreou de forma amarga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca vencia o duelo contra o Macapá-AP até os 40 minutos do segundo tempo, quando Jeremias decretou o 1 a 1 no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), pelo Grupo 29.

Com um minuto de bola rolando, após lançamento na área, o goleiro Ronaldo acabou falhando ao tentar agarrar a bola e marcou contra para o Vasco. Na reta final do segundo tempo, Jeremias completou o cruzamento e marcou o primeiro gol da história do Macapá em Copinha. Com o empate, a dupla divide a segunda colocação da chave, atrás do Flamengo-SP, que goleou o Potyguar CN-RN, por 4 a 0.

Ainda na parte da tarde, no duelo de paulistas entre Osasco Audax e São Bento, no José Liberatti, em Osasco, o time anfitrião venceu o rival por 1 a 0, pelo Grupo 19. Já o Náutico foi surpreendido e acabou derrotado para o Trindade-GO, por 2 a 0, na Chave 20.

Mais cedo, o Coritiba estreou com vitória, ao derrotar o Canaã-DF, por 2 a 0, e assumiu a liderança do Grupo 31, seguido do Juventus, que também no período da manhã, superou o Monte Azul, por 1 a 0.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.

Confira os jogos desta sexta-feira:

1ª rodada

11h

Juventus-SP 1 x 0 Monte Azul-SP

13h

Sharjah Brasil-SP 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Flamengo-SP 4 x 0 Potyguar CN-RN

13h15

Coritiba-PR 2 x 0 Canaã-DF

15h15

Audax-SP 1 x 0 São Bento-SP

Náutico-PE 0 x 2 Trindade-GO

Vasco-RJ 1 x 1 Macapá-AP

17h30

Flamengo-RJ x São José-RS

2ª rodada

17h

Gama-DF x Ceará-CE

Catanduva-SP x Sparta-TO

19h15

Lemense-SP x Rondoniense-RO

Portuguesa-RJ x Athletico-PR

Francana-SP x Tiradentes-PI

21h30

Rio Claro-SP x Botafogo-RJ