Vasco renova contrato com lateral-esquerdo Lucas Piton até 2028 e torcida celebra

O Vasco não fez uma boa temporada em 2023, escapando do rebaixamento no Brasileirão somente na reta final. Mas Lucas Piton conseguiu se destacar no grupo e acertou sua renovação de contrato nesta quinta-feira até dezembro de 2028, com aumento salarial e celebração da torcida nas redes sociais.

“O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Lucas Piton até dezembro de 2028. Líder em assistências do Gigante da Colina na temporada passada, Lucas Piton soma dois gols e oito passes para gol em 62 partidas pelo time cruzmaltino”, anunciou o Vasco.

O clube até brincou em suas redes sociais ao colocar o almirante, seu mascote, anunciando a renovação e mostrando-a em uma placa para todos os jogadores do elenco que chegavam ao treino no CT Moacyr Barbosa desta quinta-feira.

E sobraram elogios dos parceiros de clube. “Vamos, Piton”, gritou o zagueiro chileno Medel. Outros diziam que “é o melhor lateral do Brasil” ou chamaram o jogador de “fera.”, além da tradicional definição: “Piton não cruza, faz amor”, disseram Vegetti, Maicon e mais alguns jogadores, seguindo a opinião da torcida.

O lateral foi um dos últimos a chegar próximo ao mascote e, ao ver a notícia, não escondeu a felicidade. Ele recebeu os parabéns do atacante Rossi e prometeu retribuir o grupo: “Agora tenho de pagar o jantar.” Os vascaínos já definiram o cardápio: churrasco.

Assim que o Vasco deu a notícia em suas redes sociais, muitos torcedores foram ao post comemorar. Alguns até pediram que fosse “contrato vitalício” ou “até 2038.” Piton tem enorme prestígio com a torcida. “Baita renovação”, “o melhor lateral do Brasil”, “craque”, gênio” foram algumas das mensagens de agradecimento.