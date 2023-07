Vasco relaciona Praxedes e Paulinho para visita ao Corinthians e oficializa lateral Jefferson

Um dia após serem apresentados oficialmente, o meia Praxedes e o atacante Paulinho foram relacionados pelo técnico Ramon Diaz e reforçam o Vasco diante do Corinthians neste sábado, na Neo Química Arena, quando o clube tentará dar o primeiro passo para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão. Os cariocas ainda oficializaram nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Jefferson.

Último colocado da Série A, o Vasco foi o time que mais anunciou novidades na janela de transferências ao lado do Goiás – sete contratados neste segundo semestre. E mesmo com o comandante argentino não revelando se seus novos contratados vão atuar desde o início, a tendência é que use as principais peças, alguns no decorrer do jogo.

Praxedes vinha treinando normalmente no Red Bull Bragantino e Paulinho também atuava no futebol árabe. O atacante, contudo, pode ser opção para o decorrer do jogo pois admitiu que ainda não está 100% fisicamente.

Quem deve aparecer no ataque é o argentino Sebástian Ferreira, contratado do Houston Dínamo para a vaga de Pedro Raul. O centroavante assume a camisa 9 e chega sob desconfiança da torcida por não ter anotado ainda em 2023. Relacionado, deve ser a referência na frente.

Outra mudança para o futuro deve ser a presença do lateral-esquerdo Jefferson, anunciado nesta sexta-feira. “Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O lateral-esquerdo, do Atlético-GO, é mais um jogador contratado nesta janela do meio do ano. O jogador chega com contrato até abril de 2024”, oficializou o Vasco ao celebrar o acerto com Jefferson.

Natural de Jaraguá, em Goiânia, o jogador iniciou a carreira nas categorias de base do Goiás, onde ficou até 2021, quando se transferiu para o Atlético-GO.