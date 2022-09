Vasco perde para o Brusque e soma sexta derrota seguida fora de casa na Série B

Não foi desta vez que o Vasco encerrou a sequência negativa fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, um dia após a assinatura do contrato final de venda da SAF à 777 Partners, visitou o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), e perdeu por 1 a 0, pela 28.ª rodada. Melhores no jogo, os catarinenses criaram as melhores chances e marcaram com Gabriel Taliari, ainda no primeiro tempo.

Esta foi a sexta derrota seguida do Vasco como visitante. Em 14 jogos, são três vitórias, quatro empates e sete derrotas. Com 45 pontos, os cariocas voltam para a quarta posição, com o Grêmio em terceiro, com 47. Já o Brusque voltou a vencer após três derrotas consecutivas e alcançou 31 pontos, se afastando um pouco da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante disputado, mas o Brusque foi o único que conseguiu chegar ao ataque com perigo. E logo no começo o VAR entrou em ação a favor dos mandantes. Fernandinho finalizou na área e a bola bateu no braço de Quintero. O árbitro marcou após rever o lance na cabine. Na cobrança, aos 25 minutos, Gabriel Taliari cobrou no meio e Thiago Rodrigues defendeu com os pés. No rebote, porém, ele conseguiu chegar antes que a defesa e marcou o gol.

O Brusque ainda assustou em chute de Álvaro, de fora da área, exigindo boa defesa de Thiago Rodrigues, que espalmou. Depois, de falta, Alex Ruan fez o goleiro trabalhar novamente. Ainda deu tempo de Alex Sandro chutar da entrada da área com perigo.

Na volta para o segundo tempo, quase o segundo. Na primeira chegada, Fernandinho saiu na cara de Thiago Rodrigues, mas chutou por cima. O Vasco, enfim, respondeu em cobrança de falta e cabeçada perigosa de Fábio Gomes. Depois, Alex Teixeira recebeu cruzamento, ficou com a sobra dentro da área e balançou a rede. O VAR, porém, entrou em ação novamente e marcou toque de mão do jogador, anulando o gol.

Na reta final, o Vasco foi para o abafa e assustou em cobrança de falta de Figueiredo, da entrada da área, mas o goleiro espalmou. Já nos minutos finais, Alex Teixeira voltou a balançar a rede ao completar cruzamento de cabeça. Entretanto, o VAR entrou em ação novamente e marcou impedimento. O Brusque, bem postado defensivamente, segurou bem o resultado.

Na 29.ª rodada, o Brusque é o primeiro a voltar a campo. Visita o Náutico na sexta-feira, às 21h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Já o Vasco finaliza a rodada no domingo, às 16h, em confronto direto com o Grêmio, na arena adversária, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 VASCO

BRUSQUE – Belliato; Éverton Alemão, Ianson, Wallace Reis e Alex Ruan (Ângelo); Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli e Álvaro (Matheus Trindade); Gabriel Taliari (Luiz Antonio), Alex Sandro e Fernandinho (Jailson). Técnico: Gilson Kleina.

VASCO – Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro (Danilo Boza), Quintero (Bruno Tubarão), Anderson Conceição e Edimar (Paulo Victor); Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos, Marlon Gomes (Figueiredo) e Alex Teixeira; Eguinaldo e Fábio Gomes. Técnico: Emílio Faro (interino).

GOL – Gabriel Taliari aos 25 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO)

CARTÕES AMARELOS – Bruno Aguiar (Brusque). Quintero e Anderson Conceição (Vasco).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 4.897 presentes.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).