Vasco oficializa o jovem volante argentino Juan Sforza: ‘Muito feliz por chegar aqui’

O Vasco já tem substituto para os lesionados Paulinho e Jair no meio-campo. Nesta segunda-feira, o clube oficializou a chegada do jovem volante Juan Sforza, do Newell’s Old Boys e das seleções de base da Argentina. O garoto de 22 anos chega em definitivo e com contrato de cinco temporadas.

“O Vasco da Gama acertou a contratação do meio-campista Juan Sforza junto ao Newell’s Old Boys, da Argentina. O novo reforço Cruzmaltino chega ao clube com contrato até o fim de 2028”, oficializou o clube brasileiro.

Apesar de ter adquirido 100% dos direitos federativos do volante, o Vasco repassará 20% de uma venda futura ao Newell’s Old Boys, que se despediu de um dos mias promissores jogadores revelados no clube nos últimos anos.

Natural de Rosário, Sforza teve passagem por todas as categorias de base da seleção e ajudou a Argentina a se garantir para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele esteve no jogo da vaga, a vitória sobre o Brasil por 1 a 0 em Caracas, há uma semana.

“Oi, sou Juan Sforza, estou muito feliz por chegar ao Vasco e mando uma grande saudação a todos os torcedores”, foram as primeiras palavras do reforço à torcida. Ele vestiu a camisa 10, assinou o contrato, conheceu o estádio de São Januário e já realizou as primeiras atividades físicas na nova casa.

Sforza é o oitavo reforço do Vasco no ano. O clube já havia anunciado o goleiro Keiller, o lateral-direito Victor Luís, os zagueiros João Victor e Robert Rojas, o volante Galdames, além dos atacante David e Adson. Diferentemente de alguns contratados, deve chegar jogando, pois Paulinho e Jair muito provavelmente só voltem em 2025.