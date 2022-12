Vasco oficializa contratação do zagueiro Léo, ex-São Paulo, até dezembro de 2025

O Vasco oficializou na noite desta quarta-feira seu terceiro reforço para 2023. Trata-se do zagueiro e lateral-esquerdo Léo, que estava no São Paulo e foi adquirido em definitivo. O contrato assinado com o clube carioca vale pelas próximas três temporadas.

“O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O zagueiro e lateral-esquerdo Léo, do São Paulo, é o terceiro reforço que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025”, informou o clube.

Léo foi um pedido do técnico Maurício Barbieri e volta ao Rio após se destacar com a camisa do São Paulo. Carioca, o jogador de 26 anos começou a carreira na base do Fluminense e ainda teve passagens pelo Londrina e o Bahia antes de chegar ao Morumbi.

“No Tricolor Paulista, teve uma história longa, atuando por quatro temporadas e mais de 150 jogos. No Morumbi, passou a atuar também como zagueiro e foi importante na conquista do título paulista de 2021”, afirmou o Vasco.

Apesar de ser um jogador polivalente, Léo foi contratado para atuar como zagueiro, onde vinha se destacando sob o comando de Rogério Ceni. Para a esquerda o clube negocia com Lucas Piton, do Corinthians. Antes dele, o clube carioca já havia anunciado o atacante Pedro Raul e o volante De Lucca.