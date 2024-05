Vasco oficializa a contratação do técnico português Álvaro Pacheco

A direção do Vasco oficializou a contratação do técnico Álvaro Pacheco nesta terça-feira. O português de 52 anos acertou vínculo até o fim da atual temporada, com possibilidade de renovação por mais uma. Pacheco chega ao clube carioca acompanhado dos auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, do preparador físico Leandro Mendes e do fisiologista Ricardo Ferreira.

O anúncio, que já era esperado desde a semana passado, foi confirmado nesta terça, um dia depois do início do trabalho da nova comissão técnica no CT Moacyr Barbosa. Lá eles conheceram as instalações do clube, o elenco e acompanharam as atividades, na segunda-feira.

Pacheco não chegou a comandar o treino, apenas visitou o CT e teve seu primeiro contato com os jogadores. Foi a última atividade da equipe antes da partida desta terça, contra o Fortaleza, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil – houve empate sem gols na partida de ida.

O treinador português ainda não estreará no comando da equipe nesta terça. Ele deve acompanhar o jogo das tribunas do estádio de São Januário. Pacheco não vai estar no banco de reservas porque não foi inscrito a tempo de participar desta fase da competição nacional. O interino Rafael Paiva comandará a equipe nesta terça.

Com o anúncio, Pacheco se torna o sétimo treinador português comandando times nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Agora são seis na Série A e um na Série B. Pacheco foi contratado para substituir o argentino Ramón Díaz, demitido no fim do mês passado, no início do Brasileirão.

Natural da cidade portuguesa de Lixa, o português começou a atuar como treinador em 2009, na base do Penafiel, do qual foi auxiliar técnico. Na sequência, passou por uma série de clubes do país europeu até se destacar no Vitória, pelo qual chegou a figurar na quinta colocação do Campeonato Português, na atual temporada europeia.