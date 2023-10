Vasco obtém efeito suspensivo e volante Jair fica à disposição contra o São Paulo

A goleada sofrida diante do Santos e o empate do Goiás diante do Botafogo recolocaram o Vasco na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ciente que precisa ganhar do São Paulo em São Januário, no sábado, o departamento jurídico do clube conseguiu efeito suspensivo e o volante Jair se torna mais uma opção para o técnico Ramón Díaz.

O treinador está repleto de desfalques para o jogo e pediu esforço da diretoria para ter o volante, que levou suspensão por quatro partidas – já cumpriu uma – após desferir uma cotovelada no rosto do meia Luciano Juba, no empate por 1 a 1 com o Bahia e levar vermelho direto.

Apesar de estar liberado, o volante vai ser julgado novamente e pode até ter a pena aumentada. Ele foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de quatro a 12 partidas. Inicialmente ele estava com a punição mais branda.

O Vasco aposta muito em sua força com o apoio da torcida em São Januário e espera ganhar o terceiro jogo seguido no estádio, onde vem de 1 a 0 no Grêmio e 5 a 1 no Coritiba. Como mandante, ainda fez 1 a 0 no Atlético-MG, no Maracanã, e 4 a 2 no Fluminense, no Engenhão.

Para encarar o embalado campeão da Copa do Brasil, Ramón Díaz não terá o capitão Medel, expulso contra o Santos, o também zagueiro Robson e o atacante Rossi, ambos com problemas musculares.

Jair não vem sendo titular, mas seria uma opção para reforçar o meio, com Paulinho e Praxedes ganhando mais liberdade. Ele formaria dupla de volantes com Zé Gabriel. Na frente, é possível que o artilheiro Vegetti tenha apenas a parceria de Gabriel Pec.