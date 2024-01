Vasco é goleado pelo Vitória e cai na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores

Depois de ter dificuldades em avançar na fase de grupos, o Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Na tarde deste sábado, duelou com o Vitória no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, e foi goleado por 4 a 1, de virada.

Cauã Paixão abriu o placar para os cariocas, mas Lawan (2), Luís Miguel e Rodrigo Dias garantiram a classificação ao Vitória. Agora, o time baiano enfrenta o Ibrachina, que mais cedo goleou o Macapá-AP por 4 a 0.

Outros cinco jogos movimentaram a tarde deste sábado. Portuguesa, Botafogo-SP e Aster Itaqua-SP venceram no tempo normal, eliminando Nova Mutum-MT, Floresta-CE e Oeste, respectivamente.

Já Taubaté e São José-RS precisaram vencer Red Bull Bragantino e XV de Piracicaba nos pênaltis. De manhã, além do Ibrachina, avançaram Atlético Guaratinguetá, Coritiba e Juventus.

A terceira fase começa a ser disputada já neste domingo. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO:

Cuiabá-MT 0 x 1 Atlético Guaratinguetá-SP

Ibrachina-SP 4 x 0 Macapá-AP

Coritiba-PR 1 x 0 Retrô-PE

Avaí-SC 0 x 1 Juventus-SP

Portuguesa-SP 2 x 0 Nova Mutum-MT

Botafogo-SP 2 x 1 Floresta-CE

XV de Piracicaba-SP 1 (3) x (4) 1 São José-RS

Red Bull Bragantino-SP 0 (5) x (6) 0 Taubaté-SP

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Oeste-SP

Vasco-RJ 1 x 4 Vitória-BA

CONFRONTOS DEFINIDOS DA 3ª FASE:

Athletico-PR x Ponte Preta-SP

Coimbra-MG x Grêmio-RS

Novorizontino-SP x Tiradentes-PI

Ferroviária-SP x São Paulo-SP

Atlético-GO x Corinthians-SP

Fortaleza-CE x CRB-AL

Ituano-SP x Criciúma-SC

Capital-DF x América-MG

Taubaté-SP x Atlético Guaratinguetá-SP

Vitória-BA x Ibrachina-SP

Coritiba-PE x Juventus-SP