Vasco derrapa no gramado pesado em Chapecó e Grêmio vence e deixa zona de rebaixamento

Depois de 11 rodadas, o Grêmio, enfim, pôde respirar mais aliviado. A equipe comandada por Renato Gaúcho derrotou o Vasco por 1 a 0, neste domingo, em Chapecó (SC), alcançou os 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Soteldo, destaque no campo impraticável e enlameado da Arena Condá, anotou o tento solitário. O time carioca manteve os 23 pontos, ocupando o meio da tabela.

Sob chuva e com o gramado bastante castigado, a partida começou sem muitas emoções. O campo pesado e cheio de poças não colaborava para a troca de passes e os dois lados passaram a investir em bolas longas. O Grêmio tinha mais sua posse e, aos poucos, passou a dominar as ações e a levar perigo à meta cruzmaltina.

A primeira boa chance foi criada aos 13 minutos. Livre na marca do pênalti, Soteldo recebeu o cruzamento de Pavón da ponta direita, mas pegou mal na bola, que saiu pela linha de fundo. Aos 19, Cristaldo bateu do meio da área, após boa jogada de Reinaldo, porém, um desvio no meio do caminho em Maicon impediu o gol gremista, fazendo com que a bola saísse raspando a trave esquerda de Léo Jardim.

O Vasco tinha dificuldade de sair para o jogo e, apostando em lançamentos, mal tinha a posse de bola. Em rara investida ao ataque, a equipe visitante só conseguiu ameaçar o gol do time gaúcho aos 28 minutos, em tiro de longe de Philippe Coutinho, que encontrou Marchesin bem posicionado para fazer a defesa em seu canto direito.

Após 30 minutos, a área vascaína já era dominada pela lama, tornando a missão do Grêmio de estufar a rede ainda mais difícil. Em cena curiosa, jogadores dos dois times precisaram empurrar o carro-maca, que havia atolado por ali, para sair do campo.

Na reta final da primeira etapa, a partida ganhou emoção. Aos 41 minutos, Emerson Rodríguez cruzou da esquerda, na intermediária, e Vegetti subiu sozinho, na segunda trave, para cabecear caprichosamente no pé da trave. Em contragolpe, na sequência, Pavón partiu em velocidade, chutou da entrada da área e exigiu boa defesa de Léo Jardim. Soteldo e Cristaldo, de voleio, também tiveram ótimas chances de tirar o zero do placar antes do intervalo.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Grêmio pressionando em busca do gol, especialmente pelos pés de Soteldo. Aos 2 minutos, o venezuelano cruzou da direita, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Pavón, no centro da área, bater à esquerda do gol. Quatro minutos depois, Soteldo iniciou a jogada pela esquerda e, após troca de passes na área, Cristaldo finalizou cruzado, novamente rente à trave esquerda de Léo Jardim.

De tanto martelar em busca do gol, por todos os lados, Soteldo acabou premiado aos 11 minutos. Pavón puxou contra-ataque e acionou o camisa 7, que partiu em velocidade na esquerda. Mesmo marcado por Rojas, ele encontrou espaço para tocar colocado no canto esquerdo de Léo Jardim para inaugurar o placar.

Em desvantagem, o Vasco tentava buscar o jogo, mas dependia quase exclusivamente da criatividade de Payet, que havia substituído Philippe Coutinho, e dos chuveirinhos na área gremista. Aos 29 minutos, Hugo Moura cruzou na área, da intermediária, e Vegetti cabeceou para fora. Aos 35, Payet cobrou falta da direita e Villasanti desviou, quase anotando contra.

Nos minutos finais, o Vasco continuou insistindo em busca do empate, mas o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

O próximo compromisso do clube gaúcho será na quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia e horário, também pelo torneio mata-mata, o conjunto cruzmaltino visita o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 VASCO

GRÊMIO – Marchesin; Rodrigo Ely, Kannemann e Jemerson; João Pedro (Natã), Villasanti (Fábio), Dodi (Pepê) e Reinaldo; Pavón (Gustavo Nunes), Cristaldo (Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon (GB), Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Payet); Emerson Rodríguez (Rojas), Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

GOLS – Soteldo, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pavón, Dodi, Kannemann (Grêmio); Mateus Carvalho, Lucas Piton, David, Paulo Henrique (Vasco).

CARTÕES VERMELHOS – não houve.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 17.620 pagantes.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).