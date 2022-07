Vasco demite o técnico Maurício Souza após mais uma derrota na Série B

O Vasco anunciou na tarde deste domingo a demissão do técnico Maurício Souza. A decisão acontece um dia depois da derrota frente ao Vila Nova, por 1 a 0, no Serra Dourada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O gerente do clube, Carlos Brazil, já havia antecipado a saída do treinador.

Maurício Souza chegou ao Vasco após a saída do técnico Zé Ricardo, que optou por se aventurar no futebol japonês. De cara, o nome não agradou a torcida, até pela relação de Maurício Souza com o Flamengo (ele foi treinador das categorias de base do clube rubro-negro).

As críticas, combinadas com o desempenho irregular do time na Série B, resultaram na demissão do comandante.

“Estamos aqui para comunicar a saída do Mauricio Souza. Infelizmente os resultados que a gente entendeu que poderiam ser alcançados com o treinador não vieram. Esses motivos fazem com que tenhamos essa mudança”, disse Carlos Brazil, responsável pela chegada de Maurício Souza.

Ele deixa o Vasco com 45,8% de aproveitamento. Foram oito jogos, sendo três vitórias, três derrotas e dois empates. Maurício Souza foi demitido apesar do Vasco estar na terceira posição da Série B, com 35 pontos, atrás apenas de Grêmio (36) e Cruzeiro (45).

“O Vasco da Gama agradece a Maurício Souza por toda sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Clube e deseja sucesso na sequência de sua trajetória. A equipe profissional cruzmaltina fica aos cuidados de sua comissão permanente formada pelo interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix”, publicou o time em nota.

Maurício Souza também se pronunciou sobre o desligamento. “Fui desligado do comando do Vasco. Deixo meu agradecimento ao presidente, diretoria, jogadores, torcedores e a todos que estiveram no dia a dia de trabalho. Dedicação e empenho não faltaram. Desejo boa sorte ao clube na busca pelos objetivo”, desabafou.

O dirigente revelou também que o próximo treinador do Vasco será definido com calma. Alguns nomes aparecem como opções, a exemplo de Odair Hellmann, que está livre no mercado. O próximo desafio do time é só na quinta-feira, diante do CRB, em São Januário.