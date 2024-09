Vasco contrata meia suíço por dois anos e Payet e Coutinho ganham concorrência na armação - O Liberal

Nos planos desde 2023, o desconhecido meia suíço Maxime Dominguez foi contratado e será do Vasco nas próximas duas temporadas. O jogador de 28 anos, com passagens apenas por clubes de menor expressão na Europa, assinou até setembro de 2026 e já está à disposição de Rafael Paiva.

A chegada do suíço aumenta a concorrência na armação das jogadas, atualmente com o francês Payet enquanto o ídolo Philippe Coutinho se recupera de lesão. O reforço está liberado do Boletim Informativo Diário da CBF e pode estrear no clássico com o Flamengo, no domingo, no Maracanã.

“O Vasco da Gama acertou a contratação do meio-campista Maxime Dominguez, de 28 anos, junto ao Gil Vicente (POR). O suíço chega ao Gigante da Colina com vínculo até dezembro de 2026. Bem-vindo!”, deu as boas vindas o clube carioca.

No Rio de Janeiro desde o dia 4 de setembro, o clube aguardou a realização dos exames médicos para oficializar o reforço. Aprovado e já apresentado aos novos companheiros e comissão técnica no CT Moacyr Barbosa, Dominguez não esconde a satisfação por sua primeira experiência fora da Europa.

“Estou muito feliz de estar aqui, chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática”, disse o suíço. “E hoje poder defender esta camisa, é um orgulho muito grande. Como eu disse, eu sei que o Romário foi um jogador famoso, tem a lenda Roberto Dinamite e também a fama dos torcedores… Eu também sei que são os melhores torcedores do Brasil”, afirmou o meia, já cativando a torcida.

“Maxime Dominguez iniciou a carreira no Servette (SUI) e passou por Zurich, Lausanne e Neuchâtel Xamax, todos de seu país natal. Até ser transferido ao Miedz Legnica (POL). Na Polônia, também atuou pelo Raków, de onde foi vendido ao Gil Vicente antes de desembarcar no Vasco.