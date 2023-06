Vasco confirma contratação do zagueiro Maicon, ex-Santos

A direção do Vasco anunciou nesta quarta-feira o seu segundo reforço destas semana. Trata-se do experiente zagueiro Maicon, que estava no Santos. O jogador, que completará 35 anos em setembro, assinou contrato até o fim deste ano. Na terça, o clube havia contratado o atacante Serginho, com passagens pelo futebol de Kosovo e Albânia.

A contratação de Maicon já estava encaminhada desde a semana passada e era aguardada pela torcida do Vasco. Na segundas, o defensor chegou a comparecer às tribunas do estádio Luso-brasileiro para acompanhar a vitória vascaína sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no encerramento da 12ª rodada do Brasileirão.

Maicon chega ao clube cruzmaltino longe do seu auge, quando exibiu futebol sólido com a camisa do Porto, em Portugal. No Santos, o zagueiro chegou em alta, no ano passado, mas não correspondeu. Neste ano, era reserva até sua saída do clube da Vila Belmiro – perdera o status de titular para Messias e Eduardo Bauermann.

Natural de Barretos (SP), Maicon iniciou sua trajetória no futebol profissional no Cruzeiro. Depois teve passagens por Cabofriense e CD Nacional até despontar na Europa com a camisa do Porto. Em 2016, voltou ao Brasil para defender o São Paulo. Mas deixou novamente o País para jogar pelo Galatasaray, na Turquia, e pelo Al Nassr FC, na Arábia Saudita.

SAÍDA

Se o elenco vem ganhando reforços, a comissão técnica sofreu uma baixa nesta semana. O clube anunciou a saída do auxiliar técnico permanente, Emílio Faro. “O Vasco da Gama agradece ao profissional por toda sua dedicação, trabalho e participação ativa na campanha do acesso à Série A 2023 e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, escreveu o clube.