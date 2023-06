Vasco confirma contratação de atacante que jogou em Kosovo, Albânia e Macedônia do Norte

Em situação difícil na temporada, o Vasco anunciou mais um reforço nesta terça-feira. O clube carioca confirmou a contratação do atacante Serginho. O jogador de 28 anos assinou contrato com duração até dezembro de 2025, com chance de renovação por mais uma temporada.

Apesar dos 28 anos, Serginho é pouco conhecido no futebol brasileiro. O mineiro de Belo Horizonte jogou nas categorias de base do Vitória e deixou o País em 2015 para jogar no Hajvalia, de Kosovo. Lá jogou por apenas uma temporada, antes de se transferir para a vizinha Albânia, onde defendeu as cores do Skënderbeu entre 2016 e 2020.

Neste período, foi emprestado para três clubes diferentes: Laçi, da Albânia; Rabotnicki e Shkupi, ambos da Macedônia do Norte. Depois, rumou para o futebol turco, onde vestiu a camisa do Giresunspor entre 2020 e este ano. Seu último jogo pela equipe aconteceu no mês passado.

Serginho, portanto, está em boa forma física e poderia estrear em julho, assim que abrir a janela de transferências do futebol brasileiro.

A chegada de Serginho já era esperada nos últimos dias. Ele esteve presente no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida do Vasco com o Cuiabá, na noite de segunda-feira, pelo Brasileirão.