Esporte Vasco aposta em reservas e supera Boavista na abertura do Carioca com ‘gols relâmpagos’

Os reservas deram conta do recado e o Vasco iniciou o Campeonato Carioca da melhor forma possível. Na noite desta quinta-feira, recebeu o Boavista em São Januário, no Rio, e venceu por 2 a 0, com gols de Manuel Capasso e Leandrinho, nos primeiros minutos de cada etapa. Apesar de não ser o time principal, mais de 12 mil torcedores estiveram presentes no estádio para acompanhar a largada no estadual.

Os autores dos gols mostram o que o Vasco deseja nesta temporada: mesclar experiência e juventude, uma mudança na mentalidade dos dirigentes da 777 Partners após um 2023 conturbado.

Capasso é um zagueiro argentino mais experiente, de 27 anos, enquanto o Leandrinho, cria da base cruzmaltina, tem apenas 18 e fez seu primeiro gol na estreia como profissional. Ele joga como lateral-esquerdo, justamente uma posição em que o Vasco não tem um reserva para Lucas Piton.

O Vasco jogou com os reservas porque o time principal faz a pré-temporada no Uruguai, onde participará de um torneio amistoso. O primeiro confronto foi nesta quinta-feira, diante do San Lorenzo, da Argentina. Quem comandou o time no Carioca foi William Batista, do sub-20, que foi interino do profissional em 2023, antes da chegada de Ramón Diaz.

O Vasco entrou em campo com alguns nomes conhecidos, mas que perderam espaço em 2023, como Miranda, que atuou na lateral-direita, e o volante Rodrigo, que retornou após empréstimo ao Londrina. De Lucca, reforço que chegou do Bahia, mas sofreu com lesões, também foi titular. Apesar de pedir para deixar o futebol brasileiro por falta de adaptação, Orellano também jogou.

Depois de tantas decepções e sustos nos últimos anos, o torcedor vascaíno até promete não se iludir, mas isso ficou difícil quando o time abriu o placar logo no primeiro minuto. Orellano cobrou falta do lado direito na medida e Capasso apareceu na segunda trave, dentro da pequena área, para completar com uma voadora.

O empate quase veio apenas dois minutos depois. Crystopher cobrou falta no travessão. O Vasco chegou novamente com perigo em lance que teve duas finalizações, com Paixão e Barros. Nos minutos finais, após cobrança de escanteio, Capasso quase ampliou ao cabecear na trave. Ainda deu tempo do Boavista responder com chute perigoso de Alyson, por cima.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco ampliou a vantagem aos dois minutos. Leandrinho começou a jogada no setor defensivo, tocando para o meio-campo. Paixão foi acionado em velocidade na esquerda e tocou para De Lucca dentro da área. O meia girou e ajeitou para Leandrinho acertar um belo chute, no ângulo.

O segundo gol deu muito mais tranquilidade ao Vasco. Mesmo assim, o time ainda sofreu alguns sustos do Boavista. Em um dos lances, Crystopher chutou bem, mas o goleiro Halls salvou. Cristian também teve chance em rebote, mas perdeu. O Vasco respondeu novamente com Leandrinho, que deu bom passe para Barros, mas o volante desperdiçou a chance. Seguro, o Vasco confirmou a vitória por 2 a 0.

O Vasco volta a campo para a segunda rodada no domingo, às 20h30, quando visita o Sampaio Corrêa no estádio Elcyr Resende, no Rio. Um pouco antes, às 18h10, o Boavista encara o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BOAVISTA

VASCO – Halls; Miranda (Paulinho Silva), Manuel Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo (Léo Jacó), Barros (Lucas Eduardo), Mateus Carvalho e De Lucca (Guilherme Estrella); Orellano (Victão) e Paixão. Técnico: William Batista (sub-20).

BOAVISTA – André Luiz; Raul Cardoso (Mateus Ludke), Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson (Pablo Maldini); William Oliveira (Léo Costa), Ryan Guilherme e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian), Jeffinho (Gabriel Conceição) e Matheus Alessandro. Técnico: Filipe Cândido.

GOLS – Manuel Capasso, a um minuto do primeiro tempo; Leandrinho, aos 2 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Raul Cardoso, Alyson, Léo Costa e Ryan Guilherme(Boavista).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA – R$ 386.485,00.

PÚBLICO – 12.913 presentes.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).