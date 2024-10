Esporte Vasco apenas empata com o Juventude no Brasileirão e sai vaiado de São Januário

Depois de mais de um mês longe, o Vasco voltou a São Januário, no Rio, para duelar com o Juventude. Com gols no início, os times empataram por 1 a 1, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado irritou a torcida, que vaiou o time após o apito final e chegou a entoar: “Não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão”.

O último jogo do Vasco em São Januário pelo Brasileirão tinha sido em 26 de agosto, quando venceu o Athletico-PR por 2 a 1. No dia 29, reencontrou o adversário, mas pela Copa do Brasil, vencendo pelo mesmo placar.

Com o resultado deste sábado, o Vasco chegou a 37 pontos, em nono lugar, ainda com um jogo atrasado diante do Cuiabá. O time, entretanto, acumula quatro jogos sem vencer na competição, sendo três empates e uma derrota.

O Juventude agora está há três jogos sem vencer, com dois empates e uma derrota. Com 34 pontos, aparece em 14º lugar. Diferentemente dos cariocas, os gaúchos não possuem jogos atrasados.

A partida começou de forma frenética e com apenas dez minutos o placar estava 1 a 1. O Juventude, apesar de fora de casa, começou pressionando a marcação e abriu o placar aos três minutos. Edson Carioca passou com muita facilidade por Maicon, invadiu a área e tocou na saída de Léo Jardim.

O Vasco, porém, não se abateu e teve chutes perigosos de Hugo Moura e Payet de fora da área. E foram exatamente os dois jogadores que participaram do lance do empate. Hugo Moura roubou a bola perto da área adversária e, mesmo no chão, ajeitou para Payet. O francês carregou para o meio e finalizou no alto.

O primeiro tempo seguiu bem movimentado. Hugo Moura seguiu arriscando de longe, mas sem sucesso. Dominguez, titular pela primeira vez, também demonstrou boa movimentação, ajudando Payet na criação. O Juventude também assustou em cobrança rápida de falta. Na sequência, Danilo Boza, um pouco sem ângulo dentro da área, acertou a trave.

O ritmo diminuiu bastante no segundo tempo e os dois times tiveram dificuldade para criar oportunidades claras. Até que o Juventude quase marcou em jogada pela direita. Após passe, Ewerthon finalizou de trivela dentro da área, mas Léo Jardim se esticou todo para salvar o Vasco.

O Vasco respondeu em cobrança de falta. Philippe Coutinho cobrou da direita e Sforza saltou para cabecear, mas a bola saiu por cima do gol. O time cruzmaltino queria exercer uma pressão no final, mas ficou com um jogador a menos. Souza, que havia acabado de entrar, fez falta duríssima em Carrillo, com carrinho, e foi expulso direto. O jogo ficou lá e cá, mas nenhum time conseguiu marcar outro gol, definindo o empate por 1 a 1.

Na 30ª rodada, o Vasco só volta a campo em 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45, diante do São Paulo, que mandará o jogo no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). No domingo seguinte (20), às 20h, o Juventude recebe o Palmeiras no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 JUVENTUDE

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza (Souza), Emerson Rodríguez (Leandrinho), Payet (Philippe Coutinho) e Maxime Dominguez (Rayan); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

JUVENTUDE – Gabriel Vasconcellos; João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (Lucas Freitas); Dudu Vieira (Marcelinho), Jadson e Luis Mandaca; Edson Carioca (Erick Farias), Gilberto (Carrillo) e Lucas Barbosa. Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Edson Carioca, aos três, e Payet, aos dez minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Maxime Dominguez (Vasco); Zé Marcos e Gilberto (Juventude).

CARTÃO VERMELHO – Souza (Vasco).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 18.036 torcedores.

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).