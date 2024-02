Vasco anuncia renovação de contrato com Pablo Vegetti até dezembro de 2025

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com o atacante Pablo Vegetti. O vínculo tem validade até dezembro do ano que vem, com extensão automática por mais uma temporada, no caso de as metas estabelecidas serem cumpridas.

Em suas redes sociais, o clube de São Januário estampou uma foto do jogador com a inscrição “CONTRATO RENOVADO”. Destaque no clássico com o Botafogo, ele balançou as redes duas vezes na vitória de 4 a 2.

Feliz pelo desfecho, o atacante disse estar satisfeito por continuar a sua história no clube. Aos 35 anos, ele foi o artilheiro do time no último Campeonato Brasileiro, quando marcou dez gols em 21 jogos.

“Hoje é um dia muito especial. Desde que cheguei ao Vasco, aprendi a respeitar este clube e sua torcida. E, logicamente, a desenvolver uma relação mútua de carinho. Muito feliz em poder renovar este vínculo por mais tempo. Certeza que o melhor está por vir. O sentimento não pode parar”, diz postagem do jogador.

O Vasco usou as redes sociais para colocar um fim à polêmica sobre a permanência do atleta. Em uma de suas postagem, o clube usou a inscrição “ACABOU A FOFOCA” e utilizou um vídeo com os gols de Vegetti para sacramentar a renovação do centroavante.

A permanência do atacante agradou o técnico Ramón Diaz. Após um ano de dificuldades, onde o Vasco lutou para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador espera montar um time forte que possa brigar por títulos nesta temporada.