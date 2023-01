Vasco anuncia que velório de Dinamite será aberto ao público em São Januário

O Vasco confirmou neste domingo que o velório de Roberto Dinamite acontecerá no estádio São Januário. Os torcedores vão poder se despedir do ídolo na segunda-feira, no evento aberto ao público, das 10h às 19h. O corpo do maior ídolo da história do clube carioca ficará perto da estátua do artilheiro, inaugurada em abril de 2022.

Na terça-feira, o velório será restrito aos familiares e convidados, das 9h às 19h. Em seguida, o corpo de Dinamite será levado, às 10h30, por um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

O público terá acesso ao portão 3, enquanto os sócios poderão acessar o estádio pela entrada social.

“O Vasco da Gama decretou luto oficial de 7 dias em honra à Roberto Dinamite, quando as bandeiras do clube em todas as suas sedes estarão a meio mastro e suas equipes participarão de competições com a tarja negra de luto em seus uniformes. A guarda de honra do remo do Vasco estará postada junto à Roberto durante a permanência do corpo em São Januário”, disse o clube em nota oficial.

FALECIMENTO DO ÍDOLO

Dinamite, considerado o maior ídolo da história do Vasco, morreu neste domingo após lutar contra um câncer no intestino descoberto em 2021. Em janeiro de 2022, Dinamite revelou que daria início a um tratamento de quimioterapia após a descoberta de tumores. O diagnóstico veio através de exames realizados no fim de dezembro, quando esteve internado para tratar uma obstrução no intestino.

Foram incríveis 1.110 jogos vestindo a faixa transversal com a cruz de malta em vermelho bordada no peito, marca superada apenas por Rogério Ceni, no São Paulo, e Pelé, no Santos. Como jogador do clube carioca, Dinamite conquistou o Campeonato Brasileiro em 1974 (quando foi o artilheiro da competição com 16 gols), e os Estaduais de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, além de taças e torneios no Brasil e no exterior.

Ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, do estádio de São Januário e dos clássicos entre Vasco e os rivais Flamengo, Fluminense e Botafogo.