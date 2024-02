Vasco anuncia chegadas de Keiller, Victor Luís e Galdames; Jair rompe ligamento do joelho

O empate sem gols com o Flamengo, com o time criando oportunidades para sair vencedor do Maracanã, deu uma revigorada no ânimo do Vasco. Mas a campanha no Carioca ainda é aquém do esperado, com o time somente na sétima posição da Taça Guanabara, com 9 pontos em seis rodadas. Ciente que necessita de reforços, a diretoria anunciou um pacotão nesta segunda-feira com Keller, Victor Luís e Galdames. Ainda foi informado que Jair sofreu grave lesão no joelho e passará por cirurgia.

Um dia após Emiliano Díaz, auxiliar técnico do pai, Ramón, denominar Léo Jardim como o melhor goleiro do País, após defesa de pênalti de Gabigol no clássico, o clube trouxe uma “sombra” para o titular. Keiller, ex-Internacional, foi anunciado até o fim da temporada.

“Fala torcida vascaína, aqui é o Keiller. Um prazer estar aqui vestindo essa camisa, uma honra muito grande para mim e espero viver coisas muito grandes nesse ano no clube com vocês”, afirmou o goleiro.

Garantir disputa pela vaga de titular parece ser a ideia dos dirigentes para deixar os atuais titulares ligados. Victor Luís, com passagens pelo Palmeiras e Botafogo, chega vindo do Coritiba para brigar com Lucas Piton na lateral-esquerda. O jogador de 30 anos assinou até dezembro.

O clube ainda anunciou a chegada do volante chileno Pablo Galdames, que estava no Genoa, da Itália, também com vínculo até o fim do ano. O jogador de 27 anos foi contratado inicialmente para substituir Paulinho, que passou por cirurgia no joelho. Mas também vai herdar a vaga de Jair, outro meio-campista fora de ação Poor muito tempo por problema no joelho.

“O volante Jair sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Flamengo, no último domingo. Ele passou por exames de imagem nesta segunda-feira, onde foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior”, revelou o clube. “O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 8.” Assim como Paulinho, a recuperação será entre oito e dez meses.