Vasco anuncia Barbieri como treinador e terá Abel Braga como diretor técnico

Com o aporte da 777 Partners, o Vasco enfim iniciou a formulação visando a temporada 2023. O clube carioca anunciou nesta terça-feira Maurício Barbieri, ex-Red Bull Bragantino, como treinador. Além dele, Abel Braga retorna a São Januário para ocupar o cargo de diretor técnico. As confirmações vieram através de Paulo Bracks, diretor de futebol, em entrevista coletiva.

“O nosso técnico vai ser o Maurício Barbieri, um jovem que vem de três anos dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, com objetivos muito semelhantes, em nível mundial, com o Vasco. É um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023: agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento de talentos, potencializar jogadores para fins esportivos e financeiros”, disse Paulo Bracks.

O treinador de 41 anos chega ao Vasco após três temporadas no Bragantino, tendo como maior feito o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2021, além de levar o clube à Copa Libertadores. O treinador assinou um contrato de dois anos com o clube cruzmaltino e terá ao seu lado os auxiliares Cláudio Maldonado, ex-volante de Santos, Cruzeiro e Corinthians, e Gustavo Araújo.

O treinador começou a carreira no Audax Rio e rodou por Red Bull Brasil, Guarani, Desportivo Brasil, Flamengo, Goiás, América-MG e CSA. No Bragantino, comandou a equipe por 160 jogos, com 64 vitórias, 46 empates e 50 derrotas.

ABEL BRAGA NA DIRETORIA

Assim como Barbieri, Abel Braga também foi anunciado nesta terça. Este será o primeiro trabalho dele após anunciar a aposentadoria de sua carreira como treinador. Ele participou da escolha do novo comandante, ao lado da 777 Partners.

“Nosso diretor técnico será o Abel Braga. Uma pessoa com muita identificação com o Vasco. O Abel me disse, e eu não sabia, que o Vasco foi o clube em que ele mais jogou como atleta em toda a carreira. É um cara que vai ser um elo entre a diretoria e o vestiário. Ele é um mestre em vestiário, e nós vamos precisar disso no ano que vem. Importante dizer que o Abel não será treinador do Vasco em nenhuma hipótese”, completou Bracks.

Abel Braga já teve duas passagens como treinador do Vasco, em 2000 e em 2019. Ele também defendeu o clube nos tempos de jogador, como zagueiro, por mais de 150 jogos, entre 1977 e 1979.

“O CAOS ACABOU”

Durante a entrevista coletiva, Paulo Bracks insistiu que o clube vai trabalhar de forma mais organizada. Ele adiantou que o elenco do Vasco será reduzido e que não passará pelos mesmo caos dos últimos anos, situação que quase fez com que o clube não conquistasse o seu retorno à elite do futebol nacional.

Bracks destacou que a prioridade será o Brasileirão. “A gente tem quase 50 jogadores com contrato com o Vasco. Esse elenco será reduzido. Vamos ter contratações. A ideia é fechar com 80% a 90% do elenco em abril para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Vasco era um caos. Esse caos acabou. O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil”, declarou.

O dirigente afirmou ainda que com Barbieri o clube carioca espera emular a gestão recente do Bragantino. “O que a gente quer para o Vasco ano que vem, é um pouco do que foi produzido pelo Bragantino nos últimos três anos. No último campeonato, foi o sexto melhor ataque, em 2021 foi o quarto melhor ataque, foi o segundo melhor time em bola parada nesse ano”, finalizou.