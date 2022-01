Esporte Vasco anuncia a contratação do meia Bruno Nazário por empréstimo de um ano

O Vasco anunciou a contratação do meio-campista Bruno Nazário nesta quinta-feira. O jogador, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, volta ao Brasil para defender o time carioca por empréstimo até o final deste ano. O atleta de 26 anos jogou o último Campeonato Brasileiro da Série A pelo América-MG.

Apesar de ter sido comprado pelo clube alemão em 2013, Bruno Nazário nunca teve sequência de jogos pelo Hoffenheim e tem atuado por empréstimo em diversos clubes desde então. No Brasil, antes do América-MG, o meia foi emprestado a Botafogo, Athletico-PR, Guarani e Cruzeiro, além do Lechia Gdansk, da Polônia. O atleta foi promovido ao profissional pelo Figueirense.

Na última temporada, jogando pelo América-MG, Bruno Nazário foi reserva do time e atuou em 22 partidas, somando um gol e três assistências neste período. O meia conquistou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2018 e 2019, respectivamente, atuando pelo Athletico-PR.

Bruno Nazário é a 10.ª contratação do Vasco para a temporada 2022. O clube já havia anunciado o goleiro Thiago Rodrigues, os zagueiros Luís Cangá e Anderson Conceição, os laterais Edimar e Weverton, o volante Yuri Lara, os meio-campistas Isaque e Vitinho e o atacante Raniel.