Esporte Vasco anuncia a chegada do goleiro Léo Jardim: ‘Espero contribuir com a equipe’

A disputa pela camisa 1 do Vasco promete ser acirrada em 2023. Nesta quinta-feira, o clube oficializou a contratação do goleiro Léo Jardim, ex-Lille, e agora conta com cinco opções no elenco. O reforço, de 27 anos, assinou até dezembro de 2025.

Léo Jardim chega para brigar pela titularidade com Ivan, também recém-contratado, por empréstimo, do Corinthians, e com Thiago Rodrigues, dono da posição em 2022. Os jovens Halls e Alexander, apesar de terem renovado recentemente por longo período, devem ser emprestados para ganhar experiência.

“O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O goleiro Léo Jardim, do Lille (FRA), é o décimo jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025″,oficializou o clube.

Após receber as boas-vindas na nova casa, Léo Jardim, que defendeu a seleção brasileira sub-20 em 2013, deu as primeiras palavras como jogador do Vasco e festejou o acerto. Estou aqui só para dizer que estou fechado com o Vasco. Muito feliz com a oportunidade e espero poder contribuir com a equipe a atingir todos os objetivos”, afirmou o goleiro.

Revelado na base vascaína, Alexander deve ser emprestado mais uma vez. Ele defendeu o Náutico em 2020 e Boa Esporte em 2021. Ano passado voltou para ser reserva de Thiago Rodrigues, o então ‘dono’ da posição e que agora terá de buscar seu espaço. Ivan vem jogando neste início de temporada no time principal. Halls também deve sair.

Além do anuncio da chegada do novo goleiro, o Vasco renovou o contrato do zagueiro Zé Vitor até dezembro de 2026. Ele assinou o novo vínculo na tarde desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa.