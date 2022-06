Esporte Vários desfalques fazem aumentar concorrência no São Paulo para duelo com o Avaí

Gabriel Sara, Nikão, Andrés Colorado, Igor Gomes, Rafinha e Arboleda. Esta é a lista de desfalques do técnico Rogério Ceni para escalar o time do São Paulo, que enfrenta o Avaí, sábado, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Os meio-campistas Sara, Nikão e Colorado estão machucados. Os dois últimos têm possibilidades remotas de reunirem condição para entrarem em campo em Florianópolis.

Igor Gomes, expulso no empate diante do Ceará, poderá ser substituído por Patrick. Outro que tem chances de ficar com a vaga no meio de campo é André Anderson. Rafinha, que recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ceder espaço para Igor Vinícius, seu substituto natural.

O maior problema é a falta de Arboleda, convocado para integrar a seleção equatoriana. Com sua ausência, Ceni deverá alterar a formata tática da equipe. Nas últimas partidas, o treinador tem usado o esquema 3-5-2, com três zagueiros, mas poderá escalar em Santa Catarina apenas dois homens na zaga.

Léo e Diego Costa, presentes no trio escalado por Ceni contra o Ceará, são cotados para formarem a dupla de zaga. O experiente Miranda corre por fora.

O São Paulo, com 13 pontos, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, mesma pontuação do Coritiba. O time tricolor só está atrás de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians, todos com 15 pontos.