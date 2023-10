VAR não viu ação de Sebastián como agressão e expulsou Lucas Lima por ‘empurrões’, revela áudio

O áudio do diálogo mantido entre as arbitragens de vídeo e de campo durante a confusão generalizada de Santos x Vasco, divulgado pela CBF no final da noite de segunda-feira, revela os detalhes considerados pelos árbitros no momento de distribuir cartões aos atletas. Algumas das punições foram questionadas após a partida, principalmente pelos santistas, como o fato de o centroavante vascaíno Sebastián não ter sido expulso e o cartão vermelho atribuído a Lucas Lima.

O clima esquentou depois que Soteldo se equilibrou em cima da bola, aos nove minutos do segundo tempo, quando o Santos vencia por 3 a 1. No áudio do VAR, é possível ouvir algum membro da equipe de arbitragem dizendo “Sem graça, car…” para o atacante santista. Sebastián se irritou com o venezuelano e o atingiu sem a bola. “Ele faz o movimento de rasteira e depois de chute, ele não faz o movimento de agressão”, avaliou o árbitro de vídeo Wagner Reway ao se comunicar com o juiz de campo, Anderson Daronco, recomendando o cartão amarelo.

Enquanto a confusão corria, Daronco avisou Reway que iria expulsar Medel e Lucas Lima, por trocarem empurrões – na súmula, consta que Lucas foi expulso por empurrar Vegetti. Em seguida, o árbitro decide dar amarelos para o goleiro João Paulo e “um jogador do banco de reservas do Santos”, no caso Rodrigo Fernández, que, no final das contas, acabou recebendo vermelho por tentar dar uma cabeçada em Medel.

Após o fim da confusão, ao serem expulsos, Medel e Lucas Lima mostraram-se surpresos. Quando Daronco é questionado em campo, Reway diz ao assistente Michael Stanislau: “Não explica nada a ele, não, Michael”. Após o jogo, o meio-campista santista chegou a reclamar da punição em suas redes sociais. “O que eu fiz para ser expulso?”, escreveu em mensagem direta ao perfil de Anderson Daronco.

A arbitragem de vídeo também concordou com o cartão amarelo para Soteldo, sobre o qual não houve maiores discussões. Na súmula, a punição foi justificada da seguinte forma: “Outro motivo (somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser) – Por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva)”.