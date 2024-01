‘Vão ter que me engolir’, ‘Aí, sim, fomos surpreendidos novamente’; relembre frases de Zagallo

Ícone do futebol brasileiro dentro e fora de campo, Mario Jorge Lobo Zagallo também se destacou por sua personalidade. O Velho Lobo, que morreu aos 92 anos no fim da noite desta sexta-feira, era conhecido por suas declarações irreverentes e superstições que marcaram sua carreira. A fé em Santo Antônio e o apreço pelo número “13” estiveram entre as características sempre lembradas do esportista.

Sua mais célebre declaração veio em 1997 após vencer a Copa América. Na época, a seleção brasileira estava sob pressão depois de perder a Olimpíada de Atlanta, em 1996. Diante da vitória do Brasil sobre a Bolívia por 3 a 1, o técnico da amarelinha soltou a pérola que ficaria eternizada: “Vocês vão ter que me engolir.”

Em entrevista ao Estadão em 2011, o Velho Lobo comentou sobre a frase, que acabou virando seu bordão. “Já em 1997, a seleção estava sob muita pressão (na Copa América) e as críticas eram diárias. Foi quando eu disse a frase: “Vocês vão ter que me engolir!’ Já ouvi isso até em casamento em que fui como convidado e acabei mais fotografado que a noiva. Foi um recado para quem só falava mal.”

Na mesma entrevista, a lenda do futebol analisou os novos tempos no esporte e soltou a frase. “O futebol mundial chegou ao limite técnico. É uma correria só

Em outra conversa com a reportagem do Estadão, em 2010, Zagallo ironizou uma declaração do craque Diego Maradona. Na época, Maradona era o técnico da seleção argentina e havia dito que correria pelado caso sua equipe fosse campeã da Copa do Mundo da África do Sul. Zagallo não perdeu a chance de alfinetar o argentino:

“Maradona falou que correria pelado se fosse campeão…E se perder ele vai sentar aonde? No Obelisco…”, questionou. Uma declaração dada por ele após uma derrota da seleção em 1974 também virou um bordão no País. Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 da seleção holandesa e deixou a Copa do Mundo da Alemanha. “Aí, sim, fomos surpreendidos novamente.”

Naquela vez, foi Zagallo quem teve de “engolir”. Antes do jogo, o técnico havia menosprezado a seleção holandesa, que jogava num esquema tático que ficou conhecido como “carrossel holandês” e cunhou a alcunha de “Laranja Mecânica” do time europeu.

Outra frase marcante de Zagallo acabou sendo revelada só depois ao grande público. Durante a cobrança de pênaltis pelo tetracampeonato, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Zagallo antecipou o resultado ao então técnico Carlos Alberto Parreira.

Na época, Zagallo atuava como auxiliar técnico da seleção. Durante entrevista ao jornal Extra em 2014, o ex-treinador contou que levava uma imagem em miniatura de Santo Antônio no bolso naquela final e falou ao técnico Parreira que Roberto Baggio, jogador italiano, erraria a cobrança.

“Quando chegou a hora de o Baggio bater o pênalti, pensei no santo no meu bolso. Apertei a mão do Parreira e disse: ‘Ele vai perder agora. Vamos ser tetracampeões'”.

Quatro anos depois, como técnico da seleção brasileira na Copa de 1998, o final não foi feliz. O Brasil perdeu a final para a França por 3 a 0, após uma atuação ruim do então craque Ronaldo. Na madrugada de 12 de julho, antes da decisão, o jogador havia tido uma convulsão e foi para o hospital, mas entrou em campo na decisão. Em entrevista coletiva após a derrota, o técnico da seleção se desentendeu com jornalistas que questionaram por que Ronaldo tinha entrado em campo.

“Entrou, porque entrou, pô. E eu tenho moral e personalidade para falar, entende? E muita! Vocês devem muito a mim, entendeu? Estou aqui, porque sou homem.”