Esporte Vanderlan comemora primeiro dérbi no profissional e elogia postura do Palmeiras

O atual elenco do Palmeiras conta com nove jogadores formados na base do clube. E todos estão ganhando minutos de jogo sob o comando de Abel Ferreira. No clássico com o Corinthians, nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Vanderlan entrou no segundo tempo e comemorou muito ter disputado seu primeiro dérbi no profissional. De quebra, o jovem ainda elogiou a postura da equipe, única invicta no Paulistão, mesmo atuando na Neo Química Arena.

“Foi um jogo bom, disputado. Quem assistiu acho que gostou do que viu. Nosso time, como sempre, deu muita entrega, 100% nos lances, nas divididas”, afirmou o camisa 6, sobre o empate de 2 a 2. “Não conseguimos sair com a vitória, uma pena, sofremos o empate no fim do jogo, mas também não perdemos. Seguir invicto na competição é muito bom porque nos dá uma confiança a mais”, afirmou.

Além de Vanderlan, o Palmeiras tem os pratas da casa Endrick, Giovani, Gabriel Menino, Vinicius, Garcia, Neves, Fabinho e Jhon Jhon entre os profissionais. Todos motivados por Abel Ferreira a crescerem na carreira com a camisa palmeirense.

“Muito bom, meu primeiro ano como profissional. O grupo todo acolheu a galera da base muito bem. É muito legal, diferente da base, então aprendemos muito no dia a dia com esses grandes atletas. Quando você tem colegas que subiram junto, você se sente mais à vontade, aquela resenha mais próxima. Temos entrosamento dentro e fora de campo e fica mais fácil”, disse o lateral, revelando o que Abel exige dos jovens.

“O Abel não cobra nada além do nosso melhor. Então, corremos muito dentro de campo, nos entregamos, e o resultado é esse. É difícil fazer gol na gente, é difícil perdermos jogos, e creio que o caminho é esse. Temos que seguir nesse caminho”, enfatizou Vanderlan.

Na reapresentação do grupo nesta sexta-feira, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico fizeram apenas um trabalho regenerativo. Com jogo somente na quarta-feira, diante do Red Bull Bragantino, o elenco terá folga rara no fim de semana. A reapresentação será na segunda-feira.