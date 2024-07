Van Nistelrooy volta ao Manchester United ao lado de René Hake como assistentes de Ten Hag

Depois de surpreender e anunciar a renovação com o técnico Erik ten Hag, a diretoria do Manchester United anunciou nesta quinta-feira o retorno do ex-centroavante Ruud van Nistelrooy, artilheiro e lenda da equipe entre 2001 e 2006, e também de René Hake como assistentes do comandante na missão de reerguer o clube.

“O Manchester United nomeou René Hake e Ruud van Nistelrooy como assistentes técnicos do time principal masculino, para trabalhar sob o comando de Erik ten Hag até junho de 2026”, oficializou o United, para alegria do treinador, que terá uma dupla de sucesso e experiente para respaldá-lo.

“Estou muito feliz que Rene e Ruud tenham concordado em se juntar ao nosso projeto, adicionando uma riqueza de experiência, conhecimento e nova energia à equipe. Agora é um bom momento para renovar a equipe de treinadores, pois buscamos desenvolver as conquistas dos últimos dois anos e avançar para o próximo nível”, celebrou Ten Hag.

“Junto com Erik, estamos trabalhando para fortalecer todas as áreas de operações do nosso time principal masculino, e renovar a equipe técnica é uma parte importante disso”, afirmou Dan Ashworth, diretor esportivo do United. “É um prazer especial receber Ruud de volta ao clube onde ele teve tanto sucesso como jogador, e sei que ele e Rene ajudarão a reforçar a mentalidade vencedora e os altos padrões que buscamos.”

Van Nistelrooy tem enorme prestígio com a torcida do United pela grande contribuição como jogador. O centroavante é o oitavo artilheiro do clube, com 150 gols anotados, e quatro títulos conquistados antes de se transferir para o Real Madrid – foi artilheiro da conquista do Campeonato Inglês de 2002. Após a aposentadoria, se aventurou na carreira de treinador. Já René Hake tem 52 anos e já tinha uma bagagem maior como técnico.

Os holandeses chegam para trabalhar com o compatriota Ten Hag em substituição a Mitchell van der Gaag e Benni McCarthy, que deixaram o clube após não terem os vínculos renovados.

“Mitchell decidiu que agora é o momento certo para ele perseguir suas próprias ambições em uma posição de número um (treinador principal). Quero prestar homenagem ao seu serviço fantástico nos últimos dois anos, e também a Benni por suas importantes contribuições. Enviamos a eles nossos agradecimentos e melhores votos para o futuro”, agradeceu Ten Hag.