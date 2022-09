Van Gaal chama seis goleiros e técnico de vôlei para os treinamentos da Holanda

O técnico Louis Van Gaal inovou na preparação da Holanda visando a Copa do Mundo do Catar e convocou seis goleiros e ainda um técnico de vôlei a fim de incrementar os seus treinamentos. A opção por essas novidades, no entanto, tem um motivo: a preocupação com as disputas de pênaltis.

De acordo com o treinador, a lista com tantos goleiros tem como finalidade justamente trabalhar em situações extremas envolvendo os tiros da marca penal.

“Temos de treinar essa situação agora porque estamos com pouco tempo de preparação. Os pênaltis são decisivos e temos de prestar muita atenção nisso”, afirmou o treinador.

Além dos seis goleiros, o treinador trouxe ainda Peter Murphy, ex-técnico da seleção holandesa a fazer parte da comissão técnica temporária. Van Gaal sinalizou ainda que, na lista definitiva de relacionados para o Mundial deverá levar quatro nomes da posição para o Catar.

Dos goleiros chamados por Van Gaal, Cillessen, do NEC, Flekken, do Freiburg, Noppert, do Heerenveen, e Pasveer, do Ajax, estão inscritos para os jogos da Liga das Nações e são candidatos a disputar o Mundial de novembro pela Holanda.

Já os arqueiros Scherpen, do Vitesse, e Bijlow, do Feyenoord, complementam essa lista de preparação e correm por fora por uma das vagas na lista definitiva do treinador holandês.