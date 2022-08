Valencia perde para o Atlético de Madrid em dia de recepção a Cavani no Mestalla

Anunciado como reforço do Valencia nesta segunda-feira, o astro uruguaio Cavani esteve nas arquibancadas do Estádio de Mestalla e viu seu novo time perder por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, no jogo de encerramento da terceira rodada do Campeonato Espanhol. O gol da vitória madrilenha foi marcado por Antoine Griezmann. Derrotado pelo Villarreal na rodada passada, o time comandado por Simeone se reabilitou e agora tem seis pontos, na sexta colocação. Já a equipe de Gennaro Gattuso ocupa a 14ª posição, com três.

O clima no estádio era de empolgação dos torcedores da casa, presenteados com a notícia da contratação de Cavani alguns momentos antes. O uruguaio de 35 anos, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United e chegou a ser especulado em times brasileiros, foi muito aplaudido pelos colchoneros quando chegou ao Mestalla.

Ainda sem o grande reforço dentro de campo, o Valencia tinha o brasileiro Marcos André como referência no ataque, jogando ao lado do compatriota Samuel Lino na missão de passar pelo sólido sistema defensivo montado por Simeone. Já os brasileiros do Atlético, o atacante Matheus Cunha e o zagueiro Felipe, estavam no banco de reservas.

O lateral-esquerdo Renan Lodi, presente entre os relacionados até a partida anterior, não estava satisfeito com a falta de espaço e deixou o clube de Madri para reforçar o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele espera ter mais minutos em campo para não perder visibilidade e conseguir a convocação para a Copa do Mundo. Cunha e Felipe também estão no radar de Tite.

No duelo desta segunda, a rede chegou a ser balançada no primeiro tempo, após uma bomba disparada de fora da área por Musah, do Valencia, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que constatou falta em João Félix na origem do lance. O vídeo foi necessário mais uma vez aos 38 minutos, depois que Thierry Correia recebeu cartão vermelho. Ao rever a jogada no monitor, o árbitro voltou atrás e puniu o jogador apenas com um amarelo.

Após uma primeira etapa sem gols, a rede foi balançada aos 21 minutos do segundo tempo, quando Antoine Griezmann finalizou e contou com um desvio no meio do caminho antes de ver a bola morrer na rede adversária. Matheus Cunha entrou na reta final e chegou a balançar a rede, além de ter acertado uma bola na trave, mas estava impedido em ambos os lances.

No outro jogo da segunda rodada do Campeonato Espanhol desta segunda-feira, o Athletic Bilbao goleou o Cádiz por 4 a 0, com dois gols de Berenguer, um de Williams e outro de Guruzeta. Com a vitória elástica, o Bilbao somou o sétimo ponto e fechou a rodada em quarto lugar. O Cádiz é o lanterna, sem nenhum ponto.