Esporte Valencia decide diante do Nova Iguaçu e coloca Internacional na 3ª fase da Copa do Brasil

O Internacional está na terceira fase da Copa do Brasil. Jogando no Mané Garrincha, em Brasília, os gaúchos se garantiram com triunfo por 2 a 0 sobre o carioca Nova Iguaçu, graças ao equatoriano Enner Valencia, autor dos dois gols da vitória. Contratado para brigar pela posição com o centroavante, o colombiano Borré estreou, entrando na vaga do companheiro na etapa final.

Havia a expectativa que Borré fosse escalado desde o início em Brasília após Enner Valencia acusar dores musculares no treino de terça-feira. O centroavante equatoriano não apenas iniciou a partida, como foi o herói da noite.

Aos 29 minutos, o meia Maurício foi ao fundo pela direita e cruzou para Wanderson exigir grande defesa do goleiro Fabrício Santana. No rebote, contudo, Valencia mandou às redes de pé esquerdo para grande festa no Mané Garrincha. O equatoriano já havia desperdiçado uma boa oportunidade de cabeça, enquanto o Nova Iguaçu chegou duas vezes no começo com perigo.

Dominando as ações após o gol, o time gaúcho por pouco não ampliou logo depois de sair em vantagem. Maurício driblou o goleiro e bateu, mas o defensor cortou em cima da linha e ainda viu Aranguíz mandar raspando a trave. Nos acréscimos, Alan Patrick encobriu o goleiro com cavadinha e mais uma vez um zagueiro tirou na risca.

Os gols desperdiçados na etapa inicial não fizeram falta graças ao inspirado Enner Valencia, que anotou pela segunda vez aos 13 minutos da fase final, batendo de primeira após cruzamento de Bustos. Foi o sexto gol do equatoriano nos últimos seis jogos. Naquele momento o Nova Iguaçu já jogava com 10 após expulsão de Igor Fraga.

Com a vaga encaminhada, Eduardo Coudet resolveu descansar seu goleador para as semifinais do Campeonato Gaúcho diante do Juventude – o primeiro jogo ocorre no domingo, em Caxias do Sul. Valencia saiu para a entrada do estreante Borré, enquanto Alario também foi lançado, na vaga de Aránguiz, e foi logo carimbando o travessão.

Apesar de a partida continuar movimentada, as redes não balançaram mais no Mané Garrincha e agora os times voltam as atenções para os campeonatos locais. Ambos t~em semifinais no fim de semana.

Eliminado, o Nova Iguaçu volta as ações agora para o segundo duelo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco (1 a 1 na ida). No domingo, as equipes se enfrentam no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, após o clube da Baixada Fluminense não ter seu pedido para mandar a partida no Maracanã atendido pelo consórcio que administra o estádio.