Valdenice Conceição é a 13ª e Ana Paula Vergutz para na semi da canoagem velocidade em Paris

As brasileiras Valdenice Conceição e Ana Paula Vergutz não conseguiram avançar para a disputa de medalhas neste sábado, último dia de prova da canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Valdenice Conceição terminou a segunda série das semifinais do C1 (canoa individual) 200 metros na quinta colocação, com 46s26. Ela precisaria terminar entre as quatro mais rápidas para se classificar à disputa de um lugar no pódio e ficou 11 centésimos atrás da húngara Kincso Takacs, que ficou com a última vaga.

A brasileira voltou à água para a final B e ficou em quinto lugar, com 46s82. Com o resultado, Valdenice Conceição deixa a Olimpíada com a 13ª colocação no C1 200 metros nos Jogos de Paris-2024.

No caiaque, Ana Paula Vergutz terminou a terceira bateria das semifinais da K1 500 metros em 1min54s19 na oitava colocação. “Queria ter ido melhor”, afirmou a canoísta que estreou em Olimpíadas no Rio-2016. “Mas acho que hoje foi um pouco melhor do que nas eliminatórias e nas quartas. Tenho que sair com a cabeça erguida sabendo que fiz o melhor que eu podia.”

A prova foi vencida pela neozelandesa Lisa Carrington, que quebrou o recorde olímpico estabelecido em Atlanta-96 pela húngara Rita Koban, com 1min47s65. Ao marcar 1min47s36, Lisa conquistou seu terceiro ouro em Paris-2024 e o oitavo em quatro participações olímpicas.