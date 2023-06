Vagner Love marca dois gols e Sport vira em cima do Londrina pela Série B

Com dois gols do experiente atacante Vagner Love, o Sport venceu o Londrina por 2 a 1, de virada, neste domingo à noite no Estádio do Café, fechando a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano continua em alta, aparecendo agora com 17 pontos, em sexto lugar, bem perto do G-4 – zona de acesso – mesmo com dois jogos a menos – 8 a 10 – do que seus principais adversários na luta para voltar à elite nacional.

De outro lado, o Londrina sofreu sua terceira derrota seguida, mesmo tendo estreado o técnico PC Gusmão, que substituiu Alexandre Gallo. Com 10 pontos, em 14º lugar, o time paranaense segue mais preocupado em fugir das últimas posições do que brigar pela parte de cima da tabela.

Com novo ânimo pela estreia do técnico Paulo César Gusmão, o Londrina começou o jogo aceso e abriu o placar aos três minutos. Após o escanteio cobrado do lado esquerdo, o zagueiro Gabriel subiu sozinho no primeiro pau para desviar de cabeça.

A vantagem deu confiança e tranquilidade ao time paranaense, que subiu a marcação e dificultou a troca de passes por parte dos jogadores do Sport. Apesar da movimentação no ataque, o visitante não criou nenhuma chance para empatar o jogo.

O Sport voltou diferente no segundo tempo. O técnico Enderson Moreira posicionou o time mais na frente, indo aos poucos, empurrando o Londrina para seu campo defensivo. Mesmo de forma afoita, o Sport deixava a bola rondando a área do time da casa e o gol seria mesmo apenas questão de tempo.

O empate saiu aos 21 minutos, depois de um cruzamento que saiu do lado direito do ataque. Houve o desvio na defesa e a bola sobrou na pequena área para Vagner Love. Mesmo desequilibrado, o artilheiro tocou devagar com o pé esquerdo e superou o goleiro Lucas Frigeri, que ainda tocou na bola. O Londrina, mesmo com a igualdade, se manteve bem posicionando no meio-campo, com a intenção de explorar os contra-ataques.

O Sport continuava impositivo e fez o gol da virada, de novo, com Vagner Love, que segue desequilibrando os jogos aos 39 anos. Após saída de bola errada do Londrina, o contra-ataque foi rápido e o passe saiu para o atacante na linha da grande área. Com um giro de corpo, ele tirou dois adversários da jogada e chutou forte no canto direito do goleiro Lucas Frigeri: 2 a 1, aos 30 minutos.

Depois disso, o Londrina não reagiu. O empate sairia apenas num lance casual, que não aconteceu. Nos minutos finais, Vagner Love, herói da noite, foi substituído e foi aplaudido pela própria torcida local.

Na 11ª rodada, quarta-feira, o Londrina vai cruzar o Brasil para enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA), a partir das 19h. No mesmo horário, em Recife (PE), o Sport recebe o Avaí dentro da Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 2 SPORT

LONDRINA – Lucas Frigeri; Da Silva, Gabriel e Xandão (Ezequiel); Léo Morais (Vinícius Barata), João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite (Carlos Jatobá) e Gustavo Salomão; Paulinho Moccelin (Caio Mancha) e Matheus Lucas (Vitor Feijão). Técnico: Paulo César Gusmão.

SPORT – RENAN; Eduardo (Gabriel Santos), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Fabinho, Fábio Matheus, Jorginho (Ronaldo Henrique) e Luciano Juba; Fabrício Daniel (Edinho) e Vagner Love (Alisson Cassiano). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Gabriel, aos três minutos do primeiro tempo; Vagner Love, aos 21 e aos 30 do segundo.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS – Léo Morais (Londrina); Felipinho e Vagner Love (Sport).

RENDA – R$ 25.020,00.

PÚBLICO – 1.120 torcedores.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).