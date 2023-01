Usain Bolt vê milhões de dólares sumirem de contas de investimento na Jamaica

Velocista se aposentou das pistas de atletismo em 2017 – Foto: London 2012 / Divulgação

Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, Usain Bolt, 36 anos, reclama do desaparecimento de milhões de dólares em uma conta de investimento na Jamaica, de acordo com seu gerente Nugent Walker em entrevista ao jornal jamaicano The Gleaner.

Walker afirmou que a Divisão de Investigações Financeiras e a Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica já abriram investigações para analisar a questão financeira.

“Todas as medidas nesse sentido foram tomadas para que possamos descobrir o que aconteceu”, informou o gerente. Ainda segundo ele, o atleta percebeu pela que havia algo errado com suas finanças na última quarta-feira.

Suspeita de fraude, a Stocks and Securities Limited (SSL) vem sendo alvo de investigação. Um ex-funcionário vem sendo apontado como responsável pelo problema. Sua identidade não foi revelada, mas advogados do acusado afirmam que as partes estão em contato com a empresa para que os fatos sejam esclarecidos.

Homem de confiança de Bolt, Walker revelou que o atleta tem investimentos na SSL há muitos anos. “O Bolt está nesta empresa há mais de dez anos. Todo o seu portfólio está sendo analisado”, disse.

Usain Bolt se aposentou das pistas de atletismo em 2017. Dono de oito medalhas de ouro em Olimpíadas, o atleta jamaicano ainda é o recordista mundial dos 100 m e 200 m rasos.