Usain Bolt festeja ser comparado a Maradona, Pelé e Muhammad Ali

O jamaicano Usain Bolt, de 34 anos, afirmou, em entrevista ao jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport, estar muito feliz por ser comparado a lendas do esporte como o argentino Diego Maradona, o brasileiro Pelé e o norte-americano Muhammad Ali.

“Existem muitas lendas no esporte. Não se pode eleger apenas uma. Eu sempre sonhei atingir um grande nível para ser uma delas”, disse o ex-atleta, dono do melhor tempo nos 100 (9s58) e 200 (19s19) metros, além de oito medalhas de ouro olímpicas.

Bolt relembrou que sempre foi motivado pelo técnico Glen Mills a atingir grandes objetivos por causa de seu talento extraordinário. “Depois de eu ganhar os meus primeiros Jogos Olímpicos, em Pequim/2008, meu técnico disse: ‘Usain, se fosse se dedicar nos treinos vai ser um dos melhores em todos os tempos. Ele tinha razão.'”

Protagonista nos Jogos de Pequim/2008, Londres/2012 e Rio/2016, Bolt espera poder ir a Tóquio para acompanhar como “torcedor” as competições. “Gostaria de sentir ao ver os outros correndo na pista”, disse o jamaicano, que é um grande admirador do futebol, torcedor do Manchester United, e até chegou a jogar em um time australiano, em 2018.

Para o ex-velocista, Cristiano Ronaldo é melhor que Lionel Messi. “É uma eleição muito difícil. Mas acho que Cristiano demonstrou um pouco mais por ter jogado na Itália, Espanha e Inglaterra, mas gosto muito da seleção argentina.” Sobre os jogadores mais jovens, Bolt destacou Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.