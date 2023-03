Uruguai inicia novo ciclo empatando com o Japão; Equador perde e Colômbia empata

Eliminado na Copa do Mundo do Catar ainda na primeira fase, o Uruguai iniciou seu novo ciclo nesta sexta-feira, sob o comando do técnico interino Marcelo Broli. Diante da seleção japonesa, que surpreendeu durante o Mundial ao vencer Alemanha e Espanha antes de ser eliminada nas oitavas pela Croácia, os uruguaios ficaram no empate por 1 a 1, em jogo disputado no Estádio Nacional do Japão.

A seleção sul-americana começou vencendo, com um gol marcado por Fede Valverde, estrela do Real Madrid, aos 38 minutos do primeiro tempo. No lance, ele quase anotou um golaço ao acertar um belo chute de fora da área após a bola quicar no chão, mas acertou o travessão. No rebote, usou a cabeça para colocar na rede.

O empate japonês saiu apenas aos 31 minutos, graças a uma substituição decisiva realizada pelo treinador Hajime Moriyasu. Nishimura entrou no lugar de Kamada e precisou de apenas dois minutos dentro de campo para balançar a rede, quando se projetou dentro da área e apareceu livre para receber o passe e concluir marcando o gol.

O Uruguai chegou ao estádio Nacional do Japão com alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas nenhum deles foi titular. O meia gremista Carballo e o atacante Canobbio, do Athletico-PR, foram utilizados ao longo da partida, enquanto os laterais Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e Pumita Rodríguez, do Vasco, não saíram do banco. O ídolo Luis Suárez, do Grêmio, não foi chamado, e Arrascaeta, do Flamengo, foi cortado por lesão.

MAIS ‘GRINGOS DO BRASIL’ EM CAMPO

Outros atletas que atuam no Brasil jogaram amistosos por seleções sul-americanas entre a madrugada e o início da manhã desta sexta. O volante são-paulino Jhegson Méndez entrou em campo ao lado de seus companheiros do Equador, no CommBank Stadium, em Sidney, e perdeu por 3 a 1 para a Austrália. A partida marcou a estreia do treinador espanhol Félix Sánchez Bas sob o comando da seleção equatoriana, que demitiu o argentino Gustavo Alfaro após cair na fase de grupos da Copa do Mundo.

Na cidade sul-coreana de Ulsan, o atacante Jhon Arias, do Fluminense, entrou ao longo do duelo entre Coreia do Sul e Colômbia, que terminou empatado por 2 a 2. O astro Son Heung-Min marcou dois gols ainda no primeiro tempo e deixou os anfitriões com uma boa vantagem para o segundo tempo, mas os colombianos reagiram com gols de James Rodríguez e Carrascal. O empate foi mais uma partida de estreia de treinador, no caso para Jürgen Klinsmann, lendário ex-atacante alemão e ex-treinador do Bayern de Munique. Ele substituiu Paulo Bento como técnico da Coreia do Sul.