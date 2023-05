Urawa Red Diamonds vence Liga dos Campeões da Ásia e leva vaga no Mundial de clubes

O Urawa Red Diamonds se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Ásia ao derrotar o Al Hilal por 1 a 0, neste sábado, em Saitama. O título, além de dar ao clube a condição de melhor time do continente asiático, tem um bônus expressivo: garante o vencedor na final do Mundial de clubes ao final deste ano e também na decisão da versão estendida do torneio.

O gol do título foi marcado no início do segundo tempo.Marius Höibraten cabeceou para a área após cobrança de escanteio e contou com a colaboração do zagueiro Carillo, que ao tentar aliviar o perigo, acabou fazendo gol contra.

O feito garante o time japonês como o primeiro classificado para o Mundial de clubes desta temporada. O torneio vai ser disputado na Arábia Saudita e está agendado para o mês de dezembro. Esta será a última edição do torneio no formato atual, que conta com seis campeões continentais, além ainda, da presença do país-sede na disputa.

Esta é a terceira vez que o Urawa conquista a Liga Asiática. Antes disso, o time japonês já havia triunfado nos anos de 2007 e 2017. Com quatro títulos, o Al Hilal buscava o pentacampeonato da competição.

Para o Mundial de clubes de 2025, o Palmeiras, campeão da Libertadores de 2021, e o Flamengo, atual vencedor do mais nobre torneio europeu, já estão garantidos. Pelo lado da Europa, o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões de 2021 e o Real Madrid, atual detentor do título, também têm presença confirmada.

Completam a lista o Al Hilal (Arábia Saudita), Al Ahly (Egito), o Wydad Casablanca (Marrocos), o Monterrey (México) e o Seattle Souders (Estados Unidos)