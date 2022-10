Esporte United só empata no Inglês e Cristiano Ronaldo se irrita com substituição

Mesmo jogando diante de sua torcida, o Manchester United ficou no empate sem gols com o Newcastle neste domingo, pelo Campeonato Inglês, e perdeu a chance de tentar se aproximar do pelotão de frente da competição. Cristiano Ronaldo, que teve um gol anulado, deixou o campo visivelmente irritado ao ser substituído no segundo tempo.

A reação ao deixar o campo expôs a insatisfação do atacante português com a decisão do treinador Erik ten Hag de tirá-lo da partida. Ele foi substituído por Rashford na metade da etapa final.

Já o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, precisou deixar o campo após uma disputa com o volante Fred. Apesar do susto pela entrada, o jogador, que também foi substituído, aparentemente não teve uma lesão tão séria.

Com o resultado, o Manchester chegou aos 16 pontos, um a mais que o Newcastle na classificação.

Pela próxima rodada do Inglês, o time do brasileiro Antony recebe o Tottenham na quarta-feira. No mesmo dia, o Newcastle enfrenta o Everton como mandante.

Jogando no Old Trafford, o Manchester teve a primeira chance nos pés do volante Fabinho que arriscou arremate de pé esquerdo na área mas errou o alvo. Tendo Cristiano Ronaldo como referência no ataque, o United alternou jogadas de infiltração com lançamentos longos.

Apesar de ter o domínio da partida, o Manchester quase foi surpreendido aos 23 minutos. Joelinton teve duas chances para marcar de cabeça no mesmo lance. Na primeira tentativa, ele carimbou o travessão, e na volta, tambem em cabeçada, ele acertou a trave do goleiro De Gea, que já estava batido no lance.

Cristiano Ronaldo também protagonizou uma jogada bonita logo depois. Lançado por Shaw, ele tentou encobrir o goleiro, que conseguiu espalmar a bola. Na sobra, a zaga aliviou o perigo. Na sequência, porém, o auxiliar marcou impedimento do atacante português.

No início do segundo tempo, o Manchester até balançou a rede, mas o lance foi invalidado. Cristiano Ronaldo recebeu na área, tirou do goleiro e mandou para as redes. Ele nem chegou a comemorar o tento diante da marcação do bandeira.

Na etapa final, o United aumentou a pressão em busca do gol da vitória, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Pope.

O lance que chamou a atenção, no entanto, foi a reação de Cristiano Ronaldo ao deixar o campo para a entrada de Rashford. O português não escondeu o descontentamento com a opção do treinador.

O jogo seguiu concentrado em jogadas pelo meio-campo e isso facilitou a marcação do Newcastle, que bloqueou a entrada da área e conseguiu garantir o empate fora de casa.

Quem também entrou em campo na rodada foi o Chelsea que venceu o Aston Villa por 2 a 0 e chegou aos 19 pontos na classificação. Os dois gols do triunfo foram marcados pelo meia Mason Mount. Já o Aston Villa perdeu a chance de se afastar das últimas colocações na tabela e segue com nove pontos.

Southampton recebeu o West Ham e abriu o placar com Perraud aos 20 minutos da etapa inicial. O empate veio aos 19 minutos com Rice. O resultado de 1 a 1 foi pior para o Southampton que segue na zona do rebaixamento com oito pontos. O West Ham se mantém na parte intermediária da classificação e soma agora 11 pontos.