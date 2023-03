United e Juventus confirmam vantagem e avançam às quartas de final da Liga Europa

Manchester United e Juventus confirmaram o favoritismo e estão entre os oito melhores da Liga Europa. Os gigantes avançaram às quartas de final da competição ao voltarem a ganhar de Real Bétis e Freiburg, respectivamente, desta vez fora de casa. O Feyenoord se garantiu com humilhante goleada sobre o Shakhtar Donetsk, por 7 a 1, enquanto o Sevilla de Jorge Sampaoli levou a melhor no confronto com o Fenerbahçe de Jorge Jesus, mesmo perdendo por 1 a 0 – fez 2 a 0 na Espanha.

A Juventus levou um susto na Alemanha. Logo aos 20 minutos, Szczesny precisou fazer milagre para salvar o time de sair em desvantagem. Pouco tempo depois, Vlahovic abriu o marcador, aproveitando rebote na área. Mas o atacante estava impedido na origem da jogada e após consulta ao VAR, o árbitro anulou o lance.

Antes do intervalo, porém, o camisa 9 colocou os italianos em vantagem. O zagueiro Gulde fez pênalti ao colocar a mão na bola e acabou expulso – já tinha amarelo por falta dura em Fagioli. O goleador sérvio bateu no meio do gol, a bola ainda tocou nas pernas de Flekken, mas entrou.

Os alemães foram para o tudo ou nada na segunda etapa, mesmo com um a menos, mas sofreram com a forte defesa italiana. O brasileiro Danilo fez uma intervenção providencial na reta final, evitando o empate. Cobrou forte os companheiros, o time se concentrou e garantiu a vaga sem novos sustos. No último minuto dos acréscimos, ainda deu tempo de Chiesa deixar sua marca e definir os 2 a 0.

Suspenso por quatro jogos na Inglaterra após expulsão direta contra o Southampton, no domingo, o brasileiro Casemiro pôde defender o Manchester United na visita ao Bétis nesta quinta-feira e deu a assistência para Rashford definir novo 1 a 0 na série.

O volante inverteu uma jogada no começo do segundo tempo, o atacante dominou e soltou a bomba de fora da área, acertando no cantinho de Rui Silva. O United que jogava pelo empate se retraiu e apenas administrou a vantagem para se garantir entre os oito melhores.

Tranquilidade total teve o Feyernoord diante do Shakhtar Donetsk. Depois de empatar por 1 a 1 na Polônia – os ucranianos não puderam mandar o jogo em casa por causa dos ataques da Rússia -, os holandeses necessitaram de somente 38 minutos para encaminhar a classificação. Gimenez, aos 9, e Kokcu, duas vezes, colocaram os donos da casa em ampla vantagem antes do intervalo.

A enorme desvantagem desanimou o time ucraniano, que foi massacrado na etapa final, levando mais quatro gols, dando adeus com impiedosa goleada de 7 a 1. Idrissi, duas vezes, Jahanbakhsh e Danilo ampliaram e Kelsy anotou o de honra dos visitantes.

No duelo entre dois treinadores que disputaram o título do Brasileirão de 2019, desta vez quem festejou a vitória foi Jorge Jesus, que na época foi o campeão com o Flamengo, em disputa direta com o Santos. Mas a celebração da vaga ficou com o Sevilla de Jorge Sampaoli, derrotado somente por 1 a 0, gol de pênalti de Valencia, e garantido nas quartas após 2 a 0 em Sevilha na ida.