Esporte United desperdiça boas chances, mas Zirkzee sai do banco e dá vitória sobre o Fulham no Inglês

O torcedor do Manchester United tinha tudo para celebrar uma grande vitória no Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, a equipe produziu muitas chances, sufocou o Fulham desde o início, mas a falta de capricho nas finalizações custou sufoco desnecessário. Com o Old Trafford completamente lotado, a equipe só conseguiu o gol da vitória por 1 a 0 no fim. Casemiro e Bruno Fernandez poderiam ter saído de campo como heróis, mas acumularam finalizações equivocadas. Coube ao estreante Zirkzee garantir a festa.

O jogador holandês saiu do banco de reservas para concluir cruzamento de Garnacho, também aposta para a etapa final, e evitar um tropeço na estreia da temporada. O atacante contratado do Bologna precisou de um chute a gol para anotar pela primeira vez com a pesada camisa do Untied.

Mesmo sem o brasileiro William, que anunciou sua saída do clube, e diante de um rival motivado a apagar a má impressão da temporada passada, o Fulham não se intimidou e foi quem logo assustou. Onana salvou logo aos 12 minutos, cara a cara. A resposta veio em cabeçada de Casemiro pelo alto.

Enquanto o United tentava mostrar uma nova cara, com toques rápidos, inversões de jogo e muita gente povoando o campo ofensivo, o Fulham dava enorme calor nos contragolpes em alta velocidade de Traoré, Smith Rowe e Iwobi.

No banco, ao lado do técnico Erik Ten Hag, o ex-artilheiro do clube, Ruud Van Nistelrooy, auxiliar que chega para ajudar a equipe a ter calma na hora de anotar os gols. Certamente vai dar ‘orientações’ para Casemiro após chute sem direção, e a Bruno Fernandes, que recebeu presente de Leno e não aproveitou, batendo nas pernas do goleiro.

Diante de um rival extremamente fechado, desperdiçar oportunidades claras podia custar caro. O volante voltou a deixar o português livre e novamente a finalização parou na perna de Leno. Um gol incrível desperdiçado. A dupla aparecia bastante e acumulava chances desperdiçadas. A cabeçada do brasileiro quicou e passou raspando o travessão.

Ao menos o United já não sofria mais atrás. O Fulham sequer passava do meio e sofria pressão gigantesca. Com Old Trafford totalmente lotado e cantando o tempo todo, os comandados de Ten Hag criavam bem, pecando no capricho, contudo, o que definiu o 0- a 0 no intervalo.

O enorme sufoco fez o Fulham voltar modificado. O brasileiro Andreas Pereira entrou para deixar a equipe com mais posse de bola. E a etapa final veio mais equilibrada. O brasileiro Rodrigo Muniz quase marca um belo gol de bicicleta. Onana salvou.

Desapontado com o gol que não saía, Ten Hag trocou o ataque, apostando em Garnacho e Zirkzee ao lado do apagado Rashford. Mas a situação não melhorou e quase os visitantes abriram o marcador em mais uma saída em velocidade. Andreas Pereira optou pelo cruzamento ao invés da finalização e Lisandro Martínez salvou o United.

Aquele enorme domínio sufocante do United foi murchando com o passar do tempo. Mesmo assim, ainda deu tempo para Garnacho também testar o goleiro Leno. O argentino bateu fraco. A redenção veio aos 43 minutos, com cruzamento para Zirkzee mostrar faro de gol e definir a festa com placar apertado.