Esporte Union Berlin conta com tropeço do Freiburg, ganha e assume a liderança do Alemão

O Union Berlin assumiu a liderança do Campeonato Alemão neste domingo ao derrotar o Stuttgart, por 1 a 0, em plena Stuttgart Arena, pela nona rodada. O único gol do duelo foi marcado por Jaeckel, aos 31 minutos do segundo tempo. A primeira colocação só foi conquistada graças ao tropeço do Freiburg, que ficou no empate por 2 a 2 com o Hertha Berling, também neste domingo. Com isso, o Union chegou aos 20 pontos, contra 18 do Freiburg.

Por outro lado, o Stuttgart continua sendo o único time que ainda não venceu na competição. Foram apenas cinco pontos conquistados nos nove jogos realizados até o momento. Está à frente do Bochum, com quatro.

O jogo foi equilibrado. O Stuttgart teve até um pouco mais de posse de bola – 51% a 49%, chegou a criar mais oportunidades, mas parou na marcação do adversário, que também foi cirúrgico para somar mais três pontos na tabela de classificação.

Após um primeiro tempo parelho, com poucas oportunidades de gol, o Union Berlin abriu o marcador aos 31 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio, Paul Jackel subiu alto para, de cabeça, colocar o time visitante em vantagem.

O Stuttgart ficou abalado com o gol sofrido e acabou perdendo Guirassy, expulso. Com um a mais, o Union Berlin teve ainda mais espaço e chegou perto de fazer o segundo em um arremate, dentro da área, de Milos Pantovic. Florian Muller fez a defesa.

Em vantagem, o Union Berlin começou a administrar a vantagem, anulou os pontos fortes do adversário e acabou confirmando a vitória, que o coloca na liderança do Campeonato Alemão.

Ainda neste domingo, Hertha (14º) e Freiburg (2º) ficaram no empate por 2 a 2. Já o Borussia Mönchengladbach (6º) não tomou conhecimento do adversário e fez sonoros 5 a 2 no Köln (9º).