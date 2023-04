União tem time descontraído para o clássico, afirma treinador

O técnico do União Barbarense, Toninho Cobra, afirmou nesta quinta-feira que a equipe está descontraída para a disputa do dérbi contra o Rio Branco, neste sábado, após estreia com vitória no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Este será o primeiro clássico após mais de dois anos e o duelo acontece no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante treino da equipe, o treinador falou sobre o elenco após a estreia contra o Colorado Caieiras, fora de casa, vencida pelo União por 1 a 0. “Uma semana muito boa de trabalho após uma vitória. O pessoal está mais descontraído, mais alegre, mas focado em uma partida difícil. Sabemos que é um clássico e o Rio Branco está bem montado, com bons jogadores e comissão técnica. Então temos que encarar da melhor forma possível”, disse Cobra.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ele avalia que sua equipe teve dificuldades para trocar passes no último jogo, devido às condições do gramado, mas que em Santa Bárbara a situação deve ser outra. O técnico entende que é necessário encarar o dérbi de forma diferente dos demais jogos, mas sem mudar a característica da equipe.

CAMISAS

O Leão da 13 iniciou, também nesta quinta, a venda das camisas listradas de jogo. Elas custam R$ 150 e podem ser adquiridas na secretaria do clube, no próprio estádio Antonio Guimarães.