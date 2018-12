União Corfebol, de Santa Bárbara, vence o Campeonato Brasileiro

O UCC (União Corfebol Clube), de Santa Bárbara d’Oeste, faturou de forma invicta o título do Campeonato Brasileiro de Corfebol no último domingo, em Americana. A conquista é inédita tanto para a equipe como para o Estado de São Paulo.

Foto: Divulgação

Essa foi a quinta edição do torneio. Nas outras quatro, a taça parou nas mãos do carioca Rio Corfebol, que não participou da competição em Americana. O evento ocorreu no Ginásio de Esportes Roberto Polati, no Zanaga.

O campeonato contou com seis equipes, que se enfrentaram num sistema de pontos corridos. Todos os times, com exceção do UCC, são do Rio de Janeiro.

A equipe barbarense somou quatro vitórias ao longo da disputa: contra Viver Bem, por 14 a 4; UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), por 7 a 4; Serra Macaé, por 9 a 2; e Sana, também por 9 a 2. Na última rodada, o time empatou em 5 a 5 com o Casimiro de Abreu.

“Toda a equipe se empenhou para essa conquista. Treinamos muito. Só temos, agora, que manter esse título invicto e focar em outros campeonatos internacionais”, afirmou a treinadora do UCC, Caroline Passos.

A equipe, que se formou em 2017, também já conseguiu a primeira colocação no torneio Fraternidades, na Argentina, neste ano. O corfebol consiste numa modalidade mista que mescla handebol com basquete e tem crescido na RPT (Região do Polo Têxtil), onde há representantes que costumam atuar pela seleção brasileira.