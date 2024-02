Leão da 13 fez 1 a 0 com gol de Marcelo e conseguiu fechar a rodada na oitava colocação da competição estadual

O União Barbarense venceu mais uma partida pela Série A4 do Campeonato Paulista, desta vez contra o Penapolense, por 1 a 0, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (28). A partida foi válida pela oitava rodada do certame.

União Barbarense venceu por 1 a 0 nesta quarta – Foto: Bruno Zancan / UABFC

Com o resultado, o Leão da 13 chegou aos 12 pontos na competição estadual, assumindo a oitava colocação, dentro do grupo dos oito times que hoje avançariam para a fase de mata-mata. Por outro lado, o Penapolense continua com oito pontos, agora na décima posição.

A partida foi bastante disputada e o Penapolense teve grande chance de abrir o marcador nos minutos finais do primeiro tempo, quando Garrincha foi puxado na entrada da área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, na cobrança, Cauê Caruso bateu e o goleiro Maicon defendeu.

No segundo tempo, o União voltou decidido a conquistar os três pontos em casa e conseguiu seu gol aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Marcelo cabeceou para fazer 1 a 0, garantindo o resultado positivo no Antônio Guimarães.

Próximo jogo

Agora, a equipe retoma os trabalhos de preparação para o duelo deste sábado (2), contra o Osasco Audax, fora de casa, às 16h, pela nona rodada. Depois desse jogo, o Leão tem pela frente o dérbi contra o Rio Branco, em Santa Bárbara, na próxima quarta-feira (6).